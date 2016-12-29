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НАБУ підозрює службовців «Укрпошти» у переплаті луганчанам 5 мільйонів за шини

29 грудня 2016

Національне антикорупційне бюро України підозрює службових осіб УДППЗ «Укрпошта» у завищенні цін на шини та гумові камери під час їх закупівлі у ТОВ «Інтершина УА» та ТОВ «Інтергума-2010», що могло призвести до розтрати державних коштів на суму близько 5 млн грн. Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 23 грудня.

За даними детективів НАБУ, у 2015-2016 роках «Укрпошта» двічі проводило відкриті торги щодо закупівлі шин та гумових камер за очікуваною ціною 10,57 млн грн. та 11,82 млн грн., що відповідало сумам граничного фінансування, передбаченого планами річних закупівель «Укрпошти».

У 2015 році переможцем торгів стало ТОВ «Інтершина УА» з пропозицією 13,18 млн грн., а у 2016 р. ТОВ «Інтергума-2010», яке запропонувало 13,26 млн грн. Пропозиції підприємств-переможців перевищили очікувану вартість закупівлі, відтак до договорів були внесені зміни, згідно з якими ціни на шини та камери були зменшені до рівня граничного фінансування.

За інформацією НАБУ, під час проведення торгів через невідповідність тендерній документації були відхилені пропозиції учасників, ціни яких були нижчими від запропонованих «Інтершина УА» та «Інтергума-2010».

Детективи встановили, що відпускні ціни виробників поставлених шин та камер нижчі від цін фірм-переможців на 15-20%, що у грошовому еквіваленті складає близько 5 млн грн. Крім того, за даними слідства, аналогічну продукцію для інших контрагентів «Інтершина УА» та «Інтергума-2010» продають за значно нижчими цінами. Детективи також з’ясували, що в «Укрпошті» формували очікувану вартість закупівлі шин та камер без проведення моніторингу цінової кон’юнктури ринку.

В НАБУ вважають, що службові особи УДППЗ «Укрпошта» знали, що вартість шин та камер вища у порівнянні з ринковою, тим не менш у змові з учасниками відкритих торгів придбали їх за завищеними цінами.

Детективи, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000452 від 29.11.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації щодо закупівлі «Укрпоштою» шин та камер, а також до документів та банківських рахунків «Інтершина УА» та «Інтергума-2010».  Суд клопотання задовольнив.

Засновниками ТОВ «Інтершина УА» та ТОВ «Інтергума-2010» є луганчани Олександр, Руслан і Валентина Горбенки. Першою фірмою керує Руслан Горбенко, другою – Владислав Маценко.

За даними «ВДЗ», «Інтергума-2010» та «Інтершина УА» почали вигравати тендери щодо закупівель шин та гумових камер з 2015 року. Зокрема, «Інтергума-2010» продала шини армії, а «Інтершина УА» – автобазі Управління справами апарату Верховної Ради.

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