Із березня партнерські фірми підняли ціну хімії для дніпровських водників на 10%

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29 грудня 2016

Комунальні підприємства Дніпропетровської області 26 грудня за результатами тендерів уклали три угоди про закупівлю хімікатів на загальну суму 164,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради замовило ТОВ «Торговий будинок «Аква-Холдинг» коагулянтів на 105,24 млн грн. Гідроксихлорид алюмінію марки Pro-Aqua 18 коштує 10 620 грн., а марки Полвак-68 – 10 380 грн. за тонну.

Крім того, фірма отримає 6,24 млн грн. за полімерний флокулянт Extraflock N 160 по 156 тис грн./т.

КП «Аульський водовід» Дніпропетровської обласної ради за 52,68 млн грн. купило ті ж коагулянти у ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» на 4% дорожче. У цьому випадку Pro-Aqua 18 коштує 10 980 грн., а Полвак-68 – 10 965 грн. за тонну.

Нагадаємо, у березні «Дніпроводоканал» замовив «Аква-Холдингу» такі коагулянти на 10% дешевше – в середньому по 9 490 грн./т.

Переможці нинішніх тендерів змагалися лише між собою.

Власниками «Аква-Холдингу» є Сергій Астахов і ТОВ з ІІ «Євроленд». Останнє раніше було записане на Сергія Захаренка, а зараз його засновниками є ТОВ «Поліпром-Інвест» того ж Астахова та фірма «Гранд Стар Ллс» (Сейшельські Острови).

«Коагулянтом» володіють Олександр Константинов, Рената Ярошенко та Євген Острейко з Дніпра, а також ТОВ НВП «Поліпром», белізький офшор «Голдфокс Юроп Дівіжн ЛТД» і компанія «Поліпром Ассетс (Кіпр) Лімітед».

За даними сайту групи компаній «Поліпром», до неї входять як завод «Коагулянт», так і «Аква-Холдинг».

Телефонний номер НВП «Поліпром» +380567700483 співпадає з номером ще однієї фірми Астахова – ТОВ ТПК «Укрхімекспорт».

Крім того, співзасновник «Аква-Холдингу» – вищезгаданий «Євроленд» прописаний за однією адресою з ТДВ «Перечинський ЛХК» Острейка – по вул. Ужанській (Червоноармійській), 25 у м. Перечин Закарпатської обл.

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