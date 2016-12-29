Чистий прибуток «ОГХК» Журила зменшився на чверть

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 2016 рік зі зменшеними на 24% показниками чистого прибутку.

Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні 28 грудня.

Так, в 2016 році «ОГХК» запланувала чистий прибуток в розмірі 482,90 млн грн., тоді як роком раніше цей показний був 631,77 млн грн. В компанії пояснили зменшення прибутку суттєвими витратами на оновлення устаткування, обладнання та техніки.

В експертному висновку вказано, що «ОГХК» в проекті фінплану вказало капітальні інвестиції в розмірі 263,8 млн грн. Але Мінекономрозвитку, в управління якого знаходиться підприємство, не подало до Кабміну інвестпрограму та стратегії розвитку.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює керівництво «ОГХК» в продажі по заниженим цінам продукції через австрійську фірму «Bollwerk Finanzierungs – und Industriemanagement AG», що нанесло збитки підприємству на 100 млн грн. Цю компанію пов’язували з екс-нардепом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком.

З травня 2016 року держпідприємство почало експортувати рутил у США через зареєстровану в Лондоні фірму «Adelis trade llp». «ОГКХ» продала цій компанії продукції на 141,77 млн грн по значно заниженим цінам.

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