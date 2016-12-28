У Кубіва вирішили зупинити Одеський припортовий на Новий рік і віддати його комусь в оренду (додано)

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(додано дані про узгодження проекту з різними відомствами)

31 грудня виробничі потужності «ОПЗ» будуть зупинені, а саме підприємство вживе заходів для передачі цілісного майнового комплексу в оренду. Це дозволить забезпечити погашення боргу заводу за газ перед «Нафтогазом України».

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабінету міністрів «Про погодження реструктуризації боргу ПАТ «Одеський припортовий завод»  перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Це питання внесено у порядок денний засідання уряду 28 грудня, повідомляє джерело «Наших грошей» в Кабміні.

Сам проект передбачає реструктуризацію боргу «ОПЗ» перед «Нафтогазом» за постачання природного газу, починаючи з 1 квітня 2017 року рівними частинами строком на два роки та без нарахування відсотків.

У пояснювальній записці повідомляється про лист «Нафтогазу» від 14 грудня, у якому вказаний борг «ОПЗ» у розмірі 1,5 млрд грн. Згідно вересневої постанови уряду, «Нафтогаз» було визначено постачальником газу для «ОПЗ».

Відповідно до рішень, які були прийняті 23 грудня на нараді у першого віце-прем’єра Степана Кубіва, для недопущення зростання боргу заводу Фонд держмайна проект вищевказаного розпорядження Кабміну.

Після цього у пояснювальній записці до проекту розпорядження без посилання на якісь документи вказано, що 31 грудня виробничі потужності «ОПЗ» будуть зупинені. А сам «ОПЗ» має вжити заходів щодо передачі в оренду свого цілісного майнового комплексу невказаному орендарю.

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Відмічається, що орієнтовний строк передачі майна в оренду становить біля трьох місяців.

pohodzhennya-opzУ протоколі узгодження позицій вказано, що «Нафтогаз» категорично не підтримала таке рішення уряду. Оскільки реструктуризація боргу на безвідсотковій основі не компенсує витрат компанії – «Нафтогаз» залучав кредитні ресурси для розрахунків за спожиті але не оплачені одеським заводом обсяги газу у липні-грудні. «Вартість капіталу на внутрішньому фінансовому ринку складає 19-20% річних», – вказав «Нафтогаз».

У остаточній довідці про погодження проекту з членом правління «Нафтогазу» Юрієм Колбушкіним вказано, що його було «погоджено з зауваженнями, які не враховано».

Щодо погодження цього проекту з Міністерством фінансів вказано, що його було «вкинуто у скриньку Мінфіну 24.12.2016, станом на 27.12.2016 канцелярією Мінфіну не зареєстровано».

Без зауважень погодили проект у Мінюсті та Міністерстві економічного розвитку, яке очолює Степан Кубів.

Нагадаємо, держава у особі Фонду держмайна є власником 99,57% акцій ПАТ «ОПЗ». У 2016 році було два аукціони по продажу цих акцій, останній був призначений на 14 грудня. Однак обидва не відбулись через відсутність попиту.

Після Майдану стало відомо, що експортні потоки «ОПЗ» пішли через офшорні та інші компанії, пов’язані з лідерами «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту». Проти керівника заводу Миколи Щурикова, голови наглядової ради Сергія Переломи та низки інших осіб було порушено кримінальне провадження за розтрату 205 млн грн. при оплаті газу компанії з групи «Приват».

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