У Авакова придумали як підняти вдвічі ціну на облаштування кордону – підняли прайс

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28 грудня 2016

Міністерство внутрішніх справ розробило зміни до плану облаштування кордону з Росією та Молдовою, збільшивши строки його реалізації та видатки.

Відповідний проект був винесений на розгляд Кабінету міністрів 28 грудня.

В протоколі узгодження позицій Міністерство фінансів відмітило, що на облаштування кордону нинішнім планом в 2016 році було передбачено 435,30 млн грн. Внесені зміни збільшать видатки в наступному році на ці роботи до 924,34 млн грн.

МВС пропонує пролонгацію робіт з облаштування кордону на два роки – до 2020. Також  до плану включаються роботи на кордоні з Молдовою, пропонується побудувати нові вогневі точки  та інженерні конструкції. Також в МВС пропонують обнести кордон сіткою та перерахувати вартість робіт через подорожчання матеріалів.

В експертному висновку до документа вказано, що МВС жодним чином не передбачала роботи на частині кордону з Молдовою, а також не обґрунтувала необхідність створення нових вогневих точок та інженерних споруд. Наприклад, розробники змін не пояснили ефективність від побудови сітчастої огорожі.

Також експерти помітили, що зміни до плану облаштування кордону передбачають суттєве подорожчання робіт. Наприклад, вартість опорного пункту на 60 осіб зростає більше ніж в 2,5 раза – з 4,13 млн грн. до 10,88 млн грн. А вартість опорного пункту на 120 осіб за новими розцінками зростає у 1,7 рази – з 7,08 млн грн. до 12,32 млн грн.

Також нові зміни передбачають зростання вартості розроблення та утримання кілометра контрольно-слідових смуг з 1969 грн. до 2429 грн.

Нагадаємо, в травні 2015 року уряд Арсенія Яценюка ухвалив план облаштування україно-російського кордону, вартість робіт була оцінена в понад 4 млрд грн. Всі роботи на кордоні повинні були закінчити в 2018 році. У вересні Державна прикордонна служба повідомила, що через недостатнє фінансування роботи з облаштування кордону з Росією виконані лише на 12% від плану.

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