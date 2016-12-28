«Центренерго» у Лондоні хоче відсудити 100 мільйонів у постачальника африканського антрациту

ПАТ «Центренерго» веде судовий спір з міжнародним трейдером «Mercuria energy trading s.a.» щодо виконання контракту на постачання вугілля, сума позову складає близько 100 млн грн.

Про це йдеться в проекті фінансового плану «Центренерго» на 2017 рік, який було винесено на розгляд урядового комітету.

«Центренерго» вказало, що запланувало 4,00 млн грн. на послуги юристів, сплату мита та інші потреби для ведення судового провадження в Лондонському суді міжнародного арбітражу за матеріальним правом Англії та Уельсу. Держкомпанія планує компенсувати ці витрати за рахунок задоволення позову проти «Mercuria energy trading s.a.».

З оприлюднених документів відомо, що спір узгодження фінплану «Центренерго» з поставщиком вугілля виник в другому півріччі цього року. Подробиці не оприлюднено, основна сума спору становить близько 100 млн грн.

Нагадаємо, в 2015 році «Mercuria energy trading s.a.» поставила на адресу «Центренерго» 320 тис тон антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки на загальну суму 395,66 млн грн.. За даними ЗМІ, інтереси цього швейцарського трейдера в Україні просував Андрій Фаворов, колишній топ-менеджер ДТЕК Ріната Ахметова

В листопаді «Центренерго» поновила імпорт антрацитного вугілля з Росії, новим посередником стала панамська «Datoro Corp».

В серпні керівником наглядової ради «Центренерго» став Олександр Вiзiр, який на той момент займав посаду в.о. заступника директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальника Управлiння корпоративних прав держави ФДМУ. Візір відомий як помічник народного депутата Ігоря Кононенка («Блок Петра Порошенка»), давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

На початку тижня Кононенко заявив, що Україна може відмовитися від закупівлі вугілля з окупованого Донбасу, бо склалися сприятливі умови для укладання угод на постачання палива з ПАР та Китаю.

Раніше біглий нардеп Олександр Онищенко стверджував, що платив Кононенку 20% від вартості газу, який його фірма поставляла на «Центренерго».

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