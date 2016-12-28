Поліцейська академія купила Passat Highline за мільйон, щоб готувати миротворців для місії ООН

Національна академія внутрішніх справ 23 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» легковий автомобіль вартістю 1,15 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Академія придбала Volkswagen Passat Highline 2,0 TDI 2016 року випуску. Авто має камеру заднього виду, навігаційну систему «Discover Media», фари LED з поворотним світлом, пакет «Easy Open», паркувальний асистент «Park Assist», можливість вибору профілю їзди, темнотоновані задні бокові та заднє скло, сидіння водія ergoComfort з електричною 14-позиційною установкою.

Highline – це максимальна комплектація Volkswagen Passat. У відкритих джерелах зазначається, що вартість Volkswagen Passat у базовій комплектації починається від 785 тис грн.

У тендерній документації вказано, що Volkswagen потрібен для організації навчального процесу та підготовки миротворчого персоналу для місії ООН.

Конкурентами «Порше Інтер Авто Україна» на торгах були чернівецьке ТОВ «КарпатиАвтоцентр», бенефіціаром якого вказано мешканця Хмельницького Анатолія Ящука, та київське ТОВ «Атлант-М Лепсе», засновниками якого є громадянин Росії Сергій Савицький та кіпрська «Курума холдингз лімітед». Їх пропозиції були вищими від переможця.

ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» зареєстровані на австрійські «Порше холдінг гезельшафт М.Б.Х.» та «Порше аутомотіве інвестмент ГМБХ», директор Давід Лішка.

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