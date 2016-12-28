Оточення Авакова по відпрацьованій схемі без аукціонів отримало чотири родовища газу на Полтавщині

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Суд зобов’язав Держслужбу геології та надр видати ТОВ «Ангро Інвест» спецдозволи на користування надрами для вивчення та видобутку нафти і газу на Жарківській, Андріївській, Дубрівській та Свистунківсько-Червонолуцькій площах Полтавської області.

Таке рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

З матеріалів суду відомо, що в березні «Ангро Інвест» звернулося до Дергеонадра з проханням без аукціонів видати їй на 20 років спецдозволи на користування 4 площами для геологічного вивчення та промислової розробки нафти і газу. Фірма сказала, що має право на такі спецдозволи, бо вона є орендарем цілісного майнового комплексу на цих родовищах.

У середині березня Держгеонадр повернуло «Ангро Інвест» заявки, пояснивши, що фірма не вказала свої потужності та не надала копії документів про право власності на цілісно-майновий комплекс. «Ангро Інвест» внесла правки і повторно подала документи, але їх знову повернули із зауваженнями. Одне з них було про те, що вказаний фірмою майновий комплекс знаходився поза межами бажаного родовища.

Після цього «Ангро Інвест» звернулося до суду.

Суд під головування судді Руслана Арсірія вирішив, що Держслужба при повторному розгляді заявки фірми не мала права вказувати на нові недоліки, а лише перевірити, чи були виправлені попередні помилки. Також суд вирішив, що відсутність цілісно-майнового комплексу на родовищі не може бути причиною відмові підприємству в надані дозволу. Адже це орендоване майно «фізично не прив’язане до свердловини, а може використовуватися по всій Україні».

Тому суд вирішив, що рішення Держгеонадр про відмову «Ангро Інвест» було прийнято з порушенням принципів дій державного апарату, чиновники зловживали своїм правом при вирішенні даного питання. Тому суд зобов’язав Держгеонадр видати на 20 років фірмі спецдозволи на родовища нафти і газу в Полтавській області.

Минулого року Полтавська облрада погодила «Ангро Інвест» отримання спецдозволів на родовища нафти і газу. Держгеонадр заявляло тоді, що в якості майна фірма вказала орендовані у державної «Надра України» непрацюючі свердловини.

Директором та співзасновником «Ангро Інвест» є Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в  ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслєт».

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова.

Раніше інша фірма, яку заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ ««Атомні енергетичні системи України», отримала через суд спецдозволи на видобуток урану на Миколаївщині. Нині фірма переписана ТОВ «Ю-Тек Енерджи», яке зареєстроване в штаті Делавер, що є внутрішнім офшором США.

Держгеонадр зараз судиться з іншою фірмою, заснованою Дружбіним та його партнерами – ТОВ «Українські рідкісні метали». Раніше Кіровоградська облрада погодила їй дозволи на роботу на найбільшому в Європі родовищі літію.

Нагадаємо, минулого року засновані Дружбіним фірми отримали спецдозволів від Держгеонадр та узгоджень обласних рад на видобуток копалин на низці цінних родовищ.

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