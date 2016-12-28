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Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу

28 грудня 2016

Брокерська «подяка» працівникам митниці за термінове оформлення або за роботу в нічний час чи в вихідний становить один долар за тону скрапленого газу.

Про це пише Артем Куюн в «Дзеркалі тижня».

В середині грудня поліція заявила, що викрила схему посадовців Енергетичної митниці ДФС України та комерційних імпортерів скрапленого газу. За даними слідства, за певні «відкати» через митних брокерів посадовці Енергетичної митниці та митного посту дозволяли імпортерам проходити спрощену процедуру розмитнення палива з Росії.

За даними поліції, згадана схема нанесла збитків на 42 млн грн, а сума хабара складала $1 за тону палива.

Опитані виданням оператори ринку підтверджують, що один долар за тону скрапленого газу – актуальний сьогодні розмір подяки брокерів працівникам митниці за термінове оформлення, роботу в нічний час або вихідний день.

Разом з тим, вони піддають сумнівам названі поліцією факти порушень фірмами розмитнення газу і вважають, що таким чином правоохоронці підіграють СБУ, яка останній місяць під прикриттям боротьби з тероризмом заморозила двом десяткам компаній ввезення автогазу.

Нагадаємо, в 2015 році голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що ДФС з інспекції перетворилася на сервісну службу.

Раніше Насіров задекларував, що разом з дружиною Катериною Глімбовською тримає в готівці в різних валютах маже 66 млн грн. Ще вони тримають майже 5 млн грн на рахунках банку «Богуслав»,  що був пов’язаний з екс-міністром економічного розвитку та торгівлі Олександром Климентом, який зараз переховується в Росії.

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