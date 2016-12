Комунальники Кличка купили комп’ютерного обладнання на 9 мільйонів, утричі переплативши за кабелі

Система збереження TIP 3PAR StoreServ 7200c 2N Fid Int у складі: 4 шт. QR496A HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD 6 шт. QR498A HP M6710 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in HDD 8 шт. E7Y55A HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in cMLC SSD 1 шт. L7D48AAE HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx E-LTU 1 шт. BC767B HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU 18 шт. BC746A HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU 1 шт. BC745B HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU 1 шт. HA114A1#5TP HP Startup 3PAR 7200 2-Nd Strg Base SVC 1 шт. HA124A1#5TM HP Startup 3PAR 7000 Reporting Ste SVC 8 шт. H1K92A3#W US HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support 8 шт. H1K92A3#TPJ HP 3PAR 7000 480GB SAS cMLC SSD HW Supp 1 шт. H1K92A3#RD0 HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU Supp 1 шт. H1K92A3#RDB HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU Supp 18 шт. H1K92A3#S6L HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp 1 шт. H1K92A3#TRE HP 3PAR StoreServ 7200c2NStrgbase HWSupp 6 шт. H1K92A3#WUT HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support 1 шт. H1K92A3#YM3 HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx LTU Supp

1

2 917 249