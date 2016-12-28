Комунальники Кличка купили комп’ютерного обладнання на 9 мільйонів, утричі переплативши за кабелі

КП «Інформатика» Київської міської державної адміністрації 23 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Новітні цифрові технології» серверного обладнання на 8,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 26 грудня мали поставити шість найменувань серверного обладнання, ціни на яке наведено нижче.

Зокрема чотири кабелі HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl довжиною 5 м купили по 10 693 грн. із ПДВ за штуку.

У відкритих джерелах є дані про їх продаж щонайменше втричі дешевше – по 897–3 751 грн./шт., однак невідомо, чи входить у ціну ПДВ.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Нетвейв» Віктора Приходька, Андрія Ротача, Василя Середи та Юрія Сидоренка.

Заявки ТОВ «НВП Енглер» і ТОВ «Діксі-Центр» не допустили до аукціону. Перша фірма не надала підтвердження зобов’язання щодо дотримання строку дії пропозиції та документальну згоду, що у разі відмови переможця від підписання договору або неподання документів замовник його відхиляє і обирає наступного учасника. Друга фірма, крім цих документів, не принесла лист від виробника щодо сервісних центрів, детальний опис пропонованого обладнання, довідку про екологічну безпеку товарів тощо.

Київська компанія «Новітні цифрові технології», що вперше виграла тендер, належить Олександру Новохацькому та екс-нардепу від «Блоку Литвина» Олегу Поліщуку. Керує нею із серпня Сергій Недавній.

Що до Олександра Федоровича Новохацького, то особа з такими ПІБ до 2014 року керувала ДП «Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті україни» Мінінфраструктури. Зараз він із Поліщуком володіє ТОВ «Е-Технології».

Фірма-переможець входить у консорціум «Національні інновації» – разом із ТОВ «Науково-технічний центр «Охоронні системи» і ТОВ «Національні інновації». Співзасновником останніх двох фірм є голова ГО «Українська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту» Юрій Зозуля, якого називають другом братів Кличків.

Нагадаємо, комунальну «Інформатику» з травня очолює Олег Ващенок, який до того був головним інженером ПрАТ «Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок» Державного комітету зв’язку та інформатизації.

Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. з ПДВ Система збереження TIP 3PAR StoreServ 7200c 2N Fid Int у складі: 4 шт. QR496A HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD 6 шт. QR498A HP M6710 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in HDD 8 шт. E7Y55A HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in cMLC SSD 1 шт. L7D48AAE HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx E-LTU 1 шт. BC767B HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU 18 шт. BC746A HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU 1 шт. BC745B HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU 1 шт. HA114A1#5TP HP Startup 3PAR 7200 2-Nd Strg Base SVC 1 шт. HA124A1#5TM HP Startup 3PAR 7000 Reporting Ste SVC 8 шт. H1K92A3#W US HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support 8 шт. H1K92A3#TPJ HP 3PAR 7000 480GB SAS cMLC SSD HW Supp 1 шт. H1K92A3#RD0 HP 3PAR 7200 OS Suite Base LTU Supp 1 шт. H1K92A3#RDB HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU Supp 18 шт. H1K92A3#S6L HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp 1 шт. H1K92A3#TRE HP 3PAR StoreServ 7200c2NStrgbase HWSupp 6 шт. H1K92A3#WUT HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support 1 шт. H1K92A3#YM3 HP Smart SAN for HP 3PAR 7xxx LTU Supp 1 2 917 249 Шасі HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat у складі: 2 шт. 571956-B21 HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt 4 шт. AJ718A HP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack 4 шт. 455883-B21 HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver 4 шт. 733459-B21 HP 2650W Plat Ht Pig Pwr Supply Kit 4 шт. 412140-B21 HP BLc Enel Single Fan Option 1 шт. 456204-B21 HP BLc7000 DDR2 Enel Mgmt Option 1 шт. 677595-B21 HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt 1 шт. C6N32ABE HP Insight Control Enel FIO 8 Svr E-LTU 1 шт. H1K92A3#4YK HP IC BL 8-Svr SW Supp 1 шт. H1K92A3#7FX HP c7000 Enclosure Support 1 шт. HA114A1#5FY HP Startup BladeSystem c7000 Infrast SVC 1 шт. HA124A1#56H HP Startup BladSys c7000 EncdNtwk SVC 1 1 896 892 Дискова полка HP M6710 SFF(2.5in) SAS Fid Int Drv у складі: 4 шт. QR496A HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD 6 шт. QR498A HP M6710 1TB 6G SAS 7.2К2.5ІП HDD 6 шт. E7Y55A HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in cMLC SSD 16 шт. BC746A HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU 1 шт. HA114A1#5TV HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosre SVC 1 шт. BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media 1 шт. BD454AAE HP 3PAR OS Suite Current E-Media 6 шт. H1K92A3#TPJHP 3PAR 7000 480GB SAS cMLC SSD HW Supp 16 шт. H1K92A3#S6L HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp 2 шт. H1K92A3#WSF HP 3PAR Internal Entitlement Purpose 6 шт. H1K92A3#WUT HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support 1 шт. H1K92A3#WUW HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support З шт. HF383A1 HPE Training Credits for Storage SVC 1 1 760 708 Сервер HP DL560 Gen8 СТО у складі: 1 шт. 734193-L21 HP DL560 Gen8 Е5-4657Lv2 FIO Kit 1 шт. 734193-B21 HP DL560 Gen8 E5-4657Lv2 Kit 16 шт. 708641-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit 5 шт. 655710-B21 HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD 1 шт. 684208-B21 HP Ethernet lGbE 4P 331FLRFIO Adptr 1 шт. 631681-B21 HP 2GB FBWC for PSeries Smart Array 2 шт. BS668A HP CN1000Q 2P Converged Network Adapter 1 шт. 656364-B21 HP 1200W CS Plat PL HtPlg Pwr Supply Kit 1 шт. C6N36ABE HP Insight Control ML/DL/BL FIO E-LTU 1 шт. H1K92A3#4YD HP IC ML-DL-BL SW Sup 1 шт. H1K92A3#R54 HP ProLiant DL560 Support 1 901 126 Сервер HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB СТО у складі: 1 шт. 726989-L21 HP BL460c Gen9 E5-2670v3 FIO Kit 1 шт. 726989-B21 HP BL460c Gen9 E5-2670v3 Kit 6 шт. 726719-B21 HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit 1 шт. 766491-B21 HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO Adptr 1 шт. H1K92A3#TT8 HP BL460c Gen9 Server Blade Support 5 277 251 Кабель HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl 4 10 693

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