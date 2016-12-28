Харківська ОДА відписала ще 19 мільйонів на сміттєвий полігон, карна справа щодо якого заглухла рік тому

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 26 грудня уклав угоду з ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» про додаткові роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин на 19,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні 2015 року фірма виграла тендер на будівництво полігону твердих побутових відходів за 93,88 млн грн., яке мало завершитись до кінця 2016 року. Вона мала рекультивувати несанкціоноване звалище, побудувати виробничий корпус з адміністративними приміщеннями, підвести комунікації, обладнати КПП, придбати для обслуговування комплексу техніку та обладнання, облагородити територію тощо.

Нинішню закупівлю додаткових робіт не більше, ніж на 50% вартості первинного договору, провели за переговорною процедурою. У грудні 2016 року на них виділять 11,21 млн грн. із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. У наступному ж році передбачено зокрема влаштування системи відеоспостереження.

Харківське «СП «Ековтор» засноване у 2011 році Тетяною Юрченко з Донецька, яка нині є директором. Фірма ж сьогодні належить донеччанину Олександру Біленку та одеському ТОВ «Екорегіон-77» Сергія Ляшевського та Сергія Дікарева.

За даними «Харківського антикорупційного центру», кримінальне провадження щодо влаштування полігону в Люботині відкрили ще до завершення тендерних процедур. Підрядник розпочав будівництво та засмічення не тільки до підписання договору, але й на земельній ділянці, яка не була для цього призначена. Крім того, проти будівництва активно протестували місцеві мешканці. Але справа так й не була продовжена правоохоронцями й вже більше року залишається без руху.

Крім того, торік нинішнього підрядника підозрювали у привласненні бюджетних коштів під час будівництва полігону в Богодухові Харківської області (детальніше про це у статі «Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА»).

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