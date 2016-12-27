Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського

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27 грудня 2016

vasilij-danyliv-bechvarzhОбвинувачений в замовленні вбивства ключового свідка в справі про розкрадання коштів в «Родовід-банку» Василь Данилів вважає себе співвласником будинку в Києві, де раніше був офіс нардепа Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це Данилів розказав в інтерв’ю Ользі Василевській на ТСН.

За його словами, власник будинку по пров.Рильський, 4 раніше здав нерухомість в оренду «Родовід-банку, в свою чергу фінустанова здавала приміщення Іванющенку.

«Коли сюди зайшли революційні сили, частину переламали, і тут “квартирували” декілька організацій – Корчинський, ветерани АТО і спілка нацменшин Вірменії. Я звільнився з в’язниці і першим ділом захотів сюди повернутись, бо я вкладав сюди свої кошти. В мене ж офіційний договір, підписаний з власницею цієї нерухомості. Я тут перебуваю на правах, наданих мені як юридично, так і понятійно. Я вклав сюди гроші, це моє приміщення приблизно на 50%» – заявив Данилів.

rylskyj-4Нагадаємо, в 2009 році в «Родовід-банк» була введена тимчасова адміністрації, банк було націоналізовано. Юридичний департамент банку очолював Олександр Івахненко, який входив до команди тодішнього народного депутата від БЮТ Олександр Шепелєва, якого прем’єр-міністр Юлія Тимошенко призначила своїм «смотрящим» за «Родовід банком». Дружина Шепелєва була власницею будинку в провулку Рильського.

Івахненко також був  засновником ТОВ «Ред» – посередницької фірми, через яку укладався договір оренди приміщення «Родовід банком» у Галини Шепелєвої, дружини Олександр Шепелєва.

Нині Шепелєв переховується в Росії, його звинувачують у розкраданні 300 млн грн «Родовід-банку» і в причетності до замаху на вбивство колишнього віце-президента цього банку  Сергія Дядечка. Саме обвинуваченим по організації замаху на Дядечко є Данилів, який раніше носив призвіще Бечварж.

Він тривалий час жив у Чехії, контрольована ним компанія «Korlea Invest, а.s.» за часів прем’єрства Юлії Тимошенко контролювала експорт української енергії до Європи. Данилів стверджує, що саме Тимошенко познайомила його з Шепелєвим.

За даними ЗМІ, Данилів мав відношення до кримінального світу і носив призвісько «Вася Чапай». Літом 2012 року він був затриманий за обвинуваченням в замаху на Дядечко, який мав статус свідка в справі про розкрадання коштів «Родовід банку». Перед цим автомобіль, в якому їхав банкір, був обстріляний під Києвом з автоматичної зброї.

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