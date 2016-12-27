Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»

В 2016 році Україна імпортувала через західний кордоні природній газ, який за угодами з російським «Газпромом» транзитувала в Європейський Союз.

Про це пишуть Алла Єрьоменко, Леонід Уніговський та Євгеній Андріанов у «Дзеркалі тижня».

За даними Єврокомісії, в 2015 ролі Словаччина, Угорщина та Польща поставили до України 10,4 млрд куб м газу. Майже все це паливо надійшло зі Словаччини (9,7 млрд куб м). Але ні у Словаччини, ні в жодній в жодній з сусідніх з нею країн такого обсягу для постачання не було.

Аналіз даних щодо якості палива, що йде з Росії через Україну у Словаччину, та дані щодо теплоти згорання палива, яке поступає зі Словаччини в нашу країну, показують ідентичність цих показників. При цьому, паливо з Норвегії. Британії чи Данії мають помітно більш високу теплотворність, і, навпаки, з Німеччини чи Нідерландів – помітно більш низьку.

Також дані про газові баланси на європейських та скандинавських ринках і потенціали транспортування цього палива доводять, реверсом зі Словаччини до України надходить саме транзитний газ з РФ.

Тому, на думку авторів статті, говорити про повну інтеграцію ГТС України у європейську мережу поки зарано, для цього необхідно розвивати спільні енергетичні проекти. Більш того, погрози «Газпрому» після 2019 року припинити транзит газу Україною можуть негативно вплинути на показники імпорту палива з ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що в 2015 році Україна втратила газову залежність від Росії. В жовтні голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що Україна зможе обійтися без російського газу поточного року.

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Tеги | Нафтогаз, Росія