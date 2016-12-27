НОВИНИ

27.12.2016

Сус арештовував рахунки «Скели терціум» на 150 мільйонів по справі Злочевського

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»

Справу щодо Переломи і Щурікова відправили в суд, де всього два судді і неможливо сформувати колегію

Аваківці докинули ляшківцю ще 50 мільйонів на пожежну техніку

Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського

Нечужі фірми розіграли 67 мільйонів «Селидіввугілля» на дорогі шахтні стійки

Британські юристи отримали ще мільйон доларів Мінюсту на захист від «приватівців»

Чортківська міськрада до Нового року отримає позашляховик за 725 тисяч від партнера Порошенка

26.12.2016

Суд звільнив від тюрми ще одного менеджера Онищенка за допомогу слідству

Прокурори Матіоса не змогли посадити в тюрму навіть податківця, який вимагав гроші з «В мережі»

«Київенерго» вирішило не укладати нову угоду на поставку газу від Ахметова

Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

Залізниця купила за 750 тисяч софт для розподілу порожніх вагонів, через який хакери атакували її сайт

НАБУ перевірить паршиву броню на «Дозор-Б», яка по документам нібито завозилася з Польщі

Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже Кононенка

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»

27 грудня 2016

teploВ 2016 році Україна імпортувала через західний кордоні природній газ, який за угодами з російським «Газпромом» транзитувала в Європейський Союз.

Про це пишуть Алла Єрьоменко, Леонід Уніговський та Євгеній Андріанов у «Дзеркалі тижня».

За даними Єврокомісії, в 2015 ролі Словаччина, Угорщина та Польща поставили до України 10,4 млрд куб м газу. Майже все це паливо надійшло зі Словаччини (9,7 млрд куб м). Але ні у Словаччини, ні в жодній в  жодній з сусідніх з нею країн такого обсягу для постачання не було.

Аналіз даних щодо якості палива, що йде з Росії через Україну у Словаччину, та дані щодо теплоти згорання палива, яке поступає зі Словаччини в нашу країну, показують ідентичність цих показників. При цьому, паливо з Норвегії. Британії чи Данії мають помітно більш високу теплотворність, і, навпаки, з Німеччини чи Нідерландів – помітно більш низьку.

Також дані про газові баланси на європейських та скандинавських ринках і потенціали транспортування цього палива доводять, реверсом зі Словаччини до України надходить саме транзитний газ з РФ.

Тому, на думку авторів статті,  говорити про повну інтеграцію ГТС України у європейську мережу поки зарано, для цього необхідно розвивати спільні енергетичні проекти. Більш того, погрози «Газпрому» після 2019 року припинити транзит газу Україною можуть негативно вплинути на показники імпорту палива з ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що в 2015 році Україна втратила газову залежність від Росії. В жовтні голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що Україна зможе обійтися без російського газу поточного року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.12.2016

Одеса Справу щодо Переломи і Щурікова відправили в суд, де всього два судді і неможливо сформувати колегію

Київ Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського

Донецьк Нечужі фірми розіграли 67 мільйонів «Селидіввугілля» на дорогі шахтні стійки

Тернопіль Чортківська міськрада до Нового року отримає позашляховик за 725 тисяч від партнера Порошенка

26.12.2016

Чернігів Прокурори Матіоса не змогли посадити в тюрму навіть податківця, який вимагав гроші з «В мережі»

Київ «Київенерго» вирішило не укладати нову угоду на поставку газу від Ахметова

Київ Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

Донецьк Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже Кононенка

Харків Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

25.12.2016

Херсон Фірма мусить повернути 24 гектари на Азовському побережжі

Львів Суд оштрафував на 13 тисяч депутата, який отримав 600 тисяч хабара за сприяння у виділенні землі

Тернопіль Поліція вже півтора роки розслідує виділення землі у Тернополі кооперативам друга Надала

23.12.2016

Донецьк Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»

Дніпро Залізничників підозрюють у закупівлі м’яса сумнівного походження на мільйон

Львів У Великому Любіні за 51 мільйон добудують корпус реабілітаційного центру, приховавши ціни на обладнання

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ