Сус арештовував рахунки «Скели терціум» на 150 мільйонів по справі Злочевського

У липні цього року суд арештував гроші та видаткові операції ТОВ «Скела терціум». Про це повідомляється у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Фірма саме мала підписувати угоду з філією «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» на закупівлю палива вартістю 101,50 млн.

У судовому реєстрі є дані, що фірма програла апеляційну скаргу. Нових даних про розблокування рахунків знайти не вдалось.

Арешту добився начальник управління Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус.

Арешт пройшов у рамках кримінального провадження щодо привласнення грошей службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років. У справі фігурує низка компаній, пов’язаних із екс-міністром екології Миколою Злочевським: ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс».

«Скела терціум» записана на Сергія Непом’ящого та Євгенію Федорович. Остання – сестра дружини полтавського бізнесмена Сергія Белашова. Менеджери «Скели» значилися серед акціонерів та управлінців банку «Український капітал», на викуп акцій якого Сергій Бєлашов нещодавно отримав дозвіл АМКУ.

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