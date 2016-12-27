Справу щодо Переломи і Щурікова відправили в суд, де всього два судді і неможливо сформувати колегію

Апеляційний суд м. Києва постановив внести подання до Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ про направлення провадження стосовно колишніх першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи і першого заступника голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколи Щурікова до Южного міського суду Одеської області. Про це свідчить ухвала від 20 грудня.

Таким чином суд задовольнив клопотання адвоката одного з обвинувачених.

Між тим прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрій Олефір просив направити справу на розгляд до Печерського райсуду м. Києва. При цьому він вказував, що справа територіально відноситься як до Шевченківського райсуду м. Києва (куди ним було скеровано обвинувальний акт), так і Южного міського суду Одеської області.

Однак, згідно з даними офіційного веб-порталу «Судова влада України», в Южному міськсуді не може бути утворено склад суду для розгляду цього провадження, оскільки у цьому суді працює лише двоє суддів.

Апеляційний суд встановив, що Щуріков і Перелома обвинувачуються у розтраті майна «ОПЗ» (м. Южне) шляхом перерахування (зайвої сплати) коштів заводу на рахунки ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (контролюється групою «Приват») на суму 205,18 млн грн. Таким чином, на думку колегії суддів, злочин вчинено на території м. Южне Одеської області. А відповідно до ч.1 ст. 32 КПК, кримінальне провадження здійснює суд, в межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Апеляційний суд вирішив внести подання до Вищого спецсуду для вирішення питання про направлення провадження щодо Щурікова і Переломи до Южного міського суду.

Нагадаємо, перший заступник голови правління «Нафтогазу» Сергій Перелома і перший заступник голови правління «ОПЗ» Микола Щуріков були затримані у липні цього року. За версією слідства, вони організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб «ОПЗ», чим завдали державі збитків на 205,18 млн грн.

Перелома є бізнес-партнером Миколи Мартиненка по агенції нерухомості «Вортекс».

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