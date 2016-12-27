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Нечужі фірми розіграли 67 мільйонів «Селидіввугілля» на дорогі шахтні стійки

27 грудня 2016

ДП «Селидіввугілля» 6 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Доненергоекспорт» про закупівлю сталевих шахтних стійок на 67,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 року на шахти автотранспортом поставлять 2 691 т спецпрофілю СВП-27 по 25 тис грн. за тонну.

Нещодавно ДП «Красноармійськвугілля» замовляло його у ТОВ «Тріалтрейд» по 21 330 грн./т, тобто на 15% дешевше.

На нинішніх торгах «Тріалтрейд» був єдиним конкурентом. Він пропонував нижчу на 0,02% ціну, але не подав вчасно документи переможця, тож його заявку відхилили.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Номер телефону фірми 0505280440 також використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова, яким керує той самий Горностаєв.

Переможець почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав держпідрядів на 118,53 млн грн., переважно у нинішнього замовника.

Київський «Тріалтрейд» нині записано на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше фірма була зареєстрована в Донецьку під назвою «ДКІ Груп» і належала згаданому Дмитру Астафурову та Наталі Астафуровій.

Фірма-конкурент із жовтня виграла торгів на 12,57 млн грн.

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