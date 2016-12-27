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Чортківська міськрада до Нового року отримає позашляховик за 725 тисяч від партнера Порошенка

27 грудня 2016

tucson1Чортківська міська рада Тернопільської області 20 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Богдан-Авто Тернопіль» автомобіль вартістю 725 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Міськрада придбала позашляховик Hyundai Tucson 2.0 Express 6 FN 2016 року випуску. Авто має автоматичну коробку передач, фронтальні, бокові подушки, шторки безпеки водія і переднього пасажира, двозонний клімат-контроль з системою антизапотівання скла, задній парктроник, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп’ютер. Строк поставки – до 31 грудня 2016 року.

На торгах конкурентами «Богдан-Авто Тернопіль» були ТОВ «Автоцентр Суми» Михайла Шарагова, чия пропозиція була вищою, та ПАТ «Тернопільавто» з корпорації «Укравто» екс-нардепа Таріела Васадзе.

Пропозиція останнього підприємства була найменшою – 700 тис грн. Втім, тендерний комітет її відхилив. Фірма запропонувала автомобіль KIA New Sportage, який має відмінності від технічних характеристик, передбачених тендерною документацією. Зокрема Hyundai Tucson у порівнянні з  запропонованим «Тернопільавто» KIA New Sportage економніший, має більший паливний бак та вищий кліренс.

Засновниками ТОВ «Богдан-Авто Кіровоград» є ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-капітал». Раніше співвласником групи був безпосередньо Петро Порошенко, нині вона контролюється його партнером Олегом Гладковським (Свинарчуком), який займає посаду першого заступника секретаря СНБО. Під контролем Гладковського перебуває державний концерн «Укроборонпром», він також є почесним консулом Республіка Сейшельські острови.

Мером Чорткова є Володимир Шматько, який представляє партію «Сила людей».

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