Британські юристи отримали ще мільйон доларів Мінюсту на захист від «приватівців»

Міністерство юстиції України 22 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $869 тис, або близько 22,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» та «Bordo Management Limited», пов’язаних з групою «Приват».

Мінюст уже двічі наймав «Latham & Watkins Llp» в якості юридичного радника у цій справі: у грудні 2016 року – за $600 тис та в листопаді 2015 року – за $10 тис.

Як і раніше, за нинішньою угодою, найдорожче коштують послуги партнера Себастьяна Зеельмана – $960 за годину.

До справи також залучать експерта Ірину Паліашвілі, компанію «IEF» і київське ТОВ «Юридична фірма Саєнко Харенко» Михайла Харенка, Володимира Саєнка та Ігоря Сухомудренка. Погодинні ставки юристів останньої фірми різняться межах $105-480, найдорожчими є послуги Володимира Саєнка і Тетяни Сліпчук.

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