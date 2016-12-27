Аваківці докинули ляшківцю ще 50 мільйонів на пожежну техніку

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Міністр МВС Арсен Аваков, який курує ДСНС, разом з Ляшком робить вигляд, що дарує Маріуполю придбаны коштом держбюджету пожежні машини

Міністр МВС Арсен Аваков, який курує ДСНС, разом з Ляшком робить вигляд, що дарує Маріуполю придбаны коштом держбюджету пожежні машини

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  (ДСНС) 23 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» пожежних автоцистерн на 49,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 12 червня 2017 року поставлять 13 пожежних автоцистерн АЦ-4-60 (5309) 505М по 3,81 млн грн. На сайті «Пожмашини» дані про таку модель відсутні.

У серпні рятувальники замовили їх цій же фірмі на суму 369,50 млн грн. дещо дешевше – по 3,77 млн грн.

Як і тоді, автомобілі будуть виготовлені на шасі МАЗ-530905 (Білорусь) із двигунами ЯМЗ-238 ДЕ2 (Росія). Зі спеціального обладнання має бути ствол лафетний стаціонарний ProtekStyle 622 з ручним керуванням, пожежні рукави, інструменти тощо.

Єдиним конкурентом традиційно було ПАТ «Виробниче об’єднання «Автотранспортник» Валентина Затхея.

У 2015 році тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв про необхідність купувати техніку саме у «Пожмашини».

У листопаді 2015 року уряд дозволив повну передоплату за пожежну техніку на строк до шести місяців, прийнявши відповідні зміни у постанову «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Бюджет на 2016 рік був прийнятий уночі 25 грудня 2015 року. Напередодні прийняття лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявляв, що його фракція не буде голосувати за бюджет. Однак після того, як за пропозицією нардепа від БПП Максима Курячого у проект бюджету внесли майже 400 млн грн. на закупівлю пожежної техніки, «радикали» відразу проголосували «за».

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік балотувався у  у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який у 2015 році був першим заступником голови ДСНС. Його помешкання торік обшукували у зв’язку іншим тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.

Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком»

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