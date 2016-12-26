НОВИНИ

26.12.2016

Суд звільнив від тюрми ще одного менеджера Онищенка за допомогу слідству

Прокурори Матіоса не змогли посадити в тюрму навіть податківця, який вимагав гроші з «В мережі»

«Київенерго» вирішило не укладати нову угоду на поставку газу від Ахметова

Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

Залізниця купила за 750 тисяч софт для розподілу порожніх вагонів, через який хакери атакували її сайт

НАБУ перевірить паршиву броню на «Дозор-Б», яка по документам нібито завозилася з Польщі

Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже Кононенка

Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

25.12.2016

Фірма мусить повернути 24 гектари на Азовському побережжі

Суд оштрафував на 13 тисяч депутата, який отримав 600 тисяч хабара за сприяння у виділенні землі

Поліція вже півтора роки розслідує виділення землі у Тернополі кооперативам друга Надала

Мінюст найняв юристів, щоб італійці не уникли сплати чверті мільярда гарантій за трасу Київ-Харків-Довжанський

«Укрспецекспорт» за 6 мільйонів замовив швейцарцям авіаперевезення якого вантажу

23.12.2016

Мінюст дав юристам півтора мільйони доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Залізниця купила за 750 тисяч софт для розподілу порожніх вагонів, через який хакери атакували її сайт

26 грудня 2016

Філія «Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних технологій» ПАТ «Українська залізниця» 19 грудня уклала угоду з ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «ТМСофт» про розробку програмного забезпечення (ПЗ) за 750 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

До 28 грудня розроблять окремі компоненти першої черги підсистеми АСК ВП УЗ-Є «Система управління пересилкою порожніх вагонів» у складі ПЗ для:

  • отримання прогнозу щодо наявності вагонів на підходах до станції призначення;
  • отримання даних щодо наявності вагонів на станції призначення;
  • реєстру електронних заявок на навантаження для забезпечення порожніми вагонами;
  • реєстру порожніх вагонів для забезпечення електронних заявок на навантаження;
  • формування документів на перевезення порожніх вагонів у забезпечення заявок.

Виключні майнові права на програму належатимуть залізниці, а підрядник гарантує відсутність у ній матеріального права інтелектуальної власності – свого чи третіх осіб.

Нагадаємо, розробники презентували тестову версію керівництву «Укрзалізниці» 15 грудня. Того ж дня відбулася хакерська атака на сайт держкомпанії, що гендиректор Войцех Бальчун пов’язав саме зі спробою навести лад у сфері розподілу порожніх вагонів.

Київський «НВФ «ТМСофт» створено у 1998 році, фірма належить Олегу Солтисюку і Володимиру Янченку, керує підприємством Олег Єгипко. Усього з 2009 року фірма отримала держпідрядів на 35,98 млн грн. – усі в системі «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури.

Солтисюк і Єгипко є співавторами комп’ютерної програми «Програмні модулі для попереднього інформування про товари, що ввозяться залізничним транспортом на територію Митного союзу», якою користується ДП «Український транспортно-логістичний центр» Мінінфраструктури.

Янченко володіє ТОВ «Град Кия» – керуючою організацією «Парку Київська Русь».

У держреєстрі «ТМСофт» указав номер телефону 044 4619937. Його використовують ТОВ «Укрространсойл» і ТОВ транспортно-експедиційна компанія «Транс-Магістр».

Фірма «Транс-Магістр» належить Янченку і ТОВ «Трест «Магістер», що донедавна було записане на нього ж, а нині переоформлене на Наталію Петрову.

Засновниками «Укрространсойлу» є той самий «Трест «Магістер» і ДочП «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів, а кінцевим бенефіціаром – Янченко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.12.2016

Чернігів Прокурори Матіоса не змогли посадити в тюрму навіть податківця, який вимагав гроші з «В мережі»

Київ «Київенерго» вирішило не укладати нову угоду на поставку газу від Ахметова

Київ Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

Донецьк Вугільні фабрики Януковича перейшли у власність протеже Кононенка

Харків Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

25.12.2016

Херсон Фірма мусить повернути 24 гектари на Азовському побережжі

Львів Суд оштрафував на 13 тисяч депутата, який отримав 600 тисяч хабара за сприяння у виділенні землі

Тернопіль Поліція вже півтора роки розслідує виділення землі у Тернополі кооперативам друга Надала

23.12.2016

Донецьк Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»

Дніпро Залізничників підозрюють у закупівлі м’яса сумнівного походження на мільйон

Львів У Великому Любіні за 51 мільйон добудують корпус реабілітаційного центру, приховавши ціни на обладнання

Донецьк Суд скасував арешт рахунків фірми, накладений через підозру СБУ у фінансуванні «ДНР»

22.12.2016

Одеса Партнер власника «Одесагазу» отримав 73 мільйони на ремонт суду

Київ Гриневич провела через уряд передачу в оренду «тарілки» на Либідській

Черкаси Черкаський суддя-хабарник, який два місяці був в зоні АТО, отримав 5 років умовно

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ