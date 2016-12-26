Залізниця купила за 750 тисяч софт для розподілу порожніх вагонів, через який хакери атакували її сайт

Філія «Проектно-конструкторське технологічне бюро інформаційних технологій» ПАТ «Українська залізниця» 19 грудня уклала угоду з ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «ТМСофт» про розробку програмного забезпечення (ПЗ) за 750 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

До 28 грудня розроблять окремі компоненти першої черги підсистеми АСК ВП УЗ-Є «Система управління пересилкою порожніх вагонів» у складі ПЗ для:

отримання прогнозу щодо наявності вагонів на підходах до станції призначення;

отримання даних щодо наявності вагонів на станції призначення;

реєстру електронних заявок на навантаження для забезпечення порожніми вагонами;

реєстру порожніх вагонів для забезпечення електронних заявок на навантаження;

формування документів на перевезення порожніх вагонів у забезпечення заявок.

Виключні майнові права на програму належатимуть залізниці, а підрядник гарантує відсутність у ній матеріального права інтелектуальної власності – свого чи третіх осіб.

Нагадаємо, розробники презентували тестову версію керівництву «Укрзалізниці» 15 грудня. Того ж дня відбулася хакерська атака на сайт держкомпанії, що гендиректор Войцех Бальчун пов’язав саме зі спробою навести лад у сфері розподілу порожніх вагонів.

Київський «НВФ «ТМСофт» створено у 1998 році, фірма належить Олегу Солтисюку і Володимиру Янченку, керує підприємством Олег Єгипко. Усього з 2009 року фірма отримала держпідрядів на 35,98 млн грн. – усі в системі «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури.

Солтисюк і Єгипко є співавторами комп’ютерної програми «Програмні модулі для попереднього інформування про товари, що ввозяться залізничним транспортом на територію Митного союзу», якою користується ДП «Український транспортно-логістичний центр» Мінінфраструктури.

Янченко володіє ТОВ «Град Кия» – керуючою організацією «Парку Київська Русь».

У держреєстрі «ТМСофт» указав номер телефону 044 4619937. Його використовують ТОВ «Укрространсойл» і ТОВ транспортно-експедиційна компанія «Транс-Магістр».

Фірма «Транс-Магістр» належить Янченку і ТОВ «Трест «Магістер», що донедавна було записане на нього ж, а нині переоформлене на Наталію Петрову.

Засновниками «Укрространсойлу» є той самий «Трест «Магістер» і ДочП «Прикарпатзахідтранс» Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів, а кінцевим бенефіціаром – Янченко.

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