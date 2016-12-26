Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку.

Левова частина з кримінальних проваджень по фактам розкрадань відкрита за часів роботи губернатором Ігоря Райніна, але на даний час розслідування припинені. Люди, яких підозрювали у корупційних справах продовжують працювати, як й підрядники. Фактично справи по облдержадамністрації виглядають так само як і по мерії Харкова (дивись «Топ-10 нікудишніх справ проти мерії Кернеса»).

А тепер детальніше про беззубість правоохоронців у боротьбі з корупцією підопічних нинішньої керівниці Харківської ОДА Юлії Світличної, близької до екс-губернатора Ігоря Райніна, який нині очолює Адміністрацію президента Петра Порошенка.

Реконструкцію намагаються виконати з 2012 року, тобто з часів губернатора Михайла Добкіна. За цей період вже були проведені тендери на загальну суму майже 85 млн. грн. Останні кошти розіграли вже цього року.

З 2014 року цими оборудками зацікавилися правоохоронці. Слідчі вважали, що вартість робіт були завищені в рази, а керівники підрядника ТОВ «Спецводстрой» діяли у зговорі з чиновниками. Зокрема, представник підприємства передав директору Департаменту ОДА більше мільйона гривень готівкою. В 2014 році керівником цієї установи був Євгеній Шахненко – теперішній віце-губернатор.

Засновниками «Спецводстрою» були Інна Морозова та Леонтій Антонюк. А фактичним керівником правоохоронці вважали батька Морозової – Миколу Кожанова. Фірми родини Кожанова активно вигравали тендери, як за часів Януковича, так і при Порошенку. А сам Кожанов виконував проектні роботи, більшість з яких виявилися проблемними. Зокрема, будівництво водопроводу на Сахновщині.

У вересні 2015 «Спецводстрой» почав процедуру ліквідації. Але Кожанов у якості фізособи-підприємця продовжував отримувати кошти від ОДА. У грудні 2015 року Департамент перерахував Кожанову 331 тис. грн. за проектні роботи капремонту каналізаційної системи в Дергачах.

На початку листопада 2015 року Департамент капбудівництва ОДА провів черговий тендер на Малоданилівські споруди. Його розіграли ТОВ «Бест-Р» і ТОВ «Кодем».

Формально перемогу отримало «Бест-Р», створене після оголошення про проведення торгів. Про формальність ми кажемо тому, що відразу після перемоги новим власником фірми стала Елла Кутько. Це ще одна донька Кожанова, яка входила до складу переможеного засновників «Кодему» (раніше співвласником цієї фірми був і сам Кожанов). А кошти просто розтанули у повітрі. Правоохоронці додали ще один епізод до карної справи й здавалося вже знайшли виконавців, але восени 2016 року ця справа завмерла.

«Спецводстрой» перестав ліквідовуватися. Більше того, у нього й «Бест-Р» опинився один й той самий новий директор – Владислава Гусліста. Вона була партнером по ТОВ «Техекс-Газ» Юзефа Броневського, який відомий як радник віце-губернатор ОДА Євгенія Шахненко.

Богодухівський полігон ТБО

Цей проект також був започаткований ще при Добкіну, але розвивати його стали вже після Майдану. І за цей час його вартість виросла у три рази.

Станом на грудень 2016 року, кошторисна вартість будівництва комплексу склала 80,90 млн. грн. Коштів витратили 49,18 млн. грн. Ще у березні Шахненко відзвітував про закінчення першої черги будівництва полігону. Але й досі цей об’єкт не введений до експлуатації через численні проблеми.

Більше того, правоохоронці підозрюють виведення майже 20 млн. грн на будівництві цього полігону. В одній з судових ухвал йшлось про спотворення результатів торгів, в яких перемогу отримало ТОВ «Ековтор», а також наголошувалося, що локальні кошториси не відповідають технічному завданню. А саме у кошторисі в десять разів завищували об’єми робіт, які необхідно було виконати.

Люботинський полігон ТБО

Поряд з Харковом у місті Люботин почали будівництво подібного до Богодухівського полігону. Підрядником також стала компанія «Ековтор», а вартість об’єкту має сягнути майже 100 млн. грн

Кримінальне провадження по цьому об’єкту встигли відкрити раніше, ніж завершилися тендерні процедури. Справа в тому, що підрядник розпочав будівництво та засмічення не тільки до підписання договору, але й на земельній ділянці, яка не була для цього призначена. Корім того, проти будівництва активно протестували місцеві мешканці. Але справа так й не була продовжена правоохоронцями й вже більше року залишається без руху. Тут варто нагадати, що головним «поліцейським» Харківщини є депутат облради від БПП Анатолій Дмитрієв.

Чиновник Добкіна отримав політичний притулок у Росії

Екс-директора Департаменту ЖКГ Харківської ОДА часів Януковича Романа Гриву підозрюють у розкраданні 1,3 млн. грн. За даними правоохоронців, керівництво ТОВ «Комунтрест» та Департаменту вступили в злочинний зговір і під приводом виконання будівельних робіт за бюджетні кошти розкрали кошти під час проведення робіт на різних об’єктах у області.

«Слідчими повідомлено про підозру директору Департаменту ЖКГ пану Гриві Роману Сергійовичу за ч. 5 та ч. 4 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання) та директору ТОВ «Комунтрест» Плакідіну Олександру Арсенійовичу», – повідомили у ГУ НП Харківської області.

Але затримати чиновника та бізнесмена не вдалось. Вони знаходяться у розшуку. Зокрема, Грива перебував на території Російської Федерації, де отримав політичний притулок.

Свердловина у Люботині

Місто Люботин має проблеми з постачанням питної води. Чиновники вже багато років обіцяють будівництво свердловин. Але роботи зі спорудження свердловини не завершені досі.

Правоохоронці вважають, що службові особи Департаменту капітального будівництва ОДА у змові зі посадовцями ТОВ «Центр Енергобуд», зловживаючи службовим становищем, 12 жовтня 2015 року уклали договір щодо будівництва свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин, умови якого не були виконані. Попри це відповідальні особи департаменту підписали всі необхідні акти виконаних робіт.

За даними «Вісника державних закупівель», вартість угоди департаменту капітального будівництва Харківської ОДА та з ТОВ «Центр Енергобуд» на будівництво свердловини в місті Люботин складала 1,83 млн грн. За даними Офіційного порталу публічних фінансів України «Є-дата», у листопаді-грудні 2015 року Департамент повністю розрахувався з ТОВ «Центр Енергобуд» за ці роботи.

Але роботи не завершені досі. Під час сесії облради у грудні віце-губернатор Євгеній Шахненко заявив, що «щоб здати свердловину з хорошим дебетом потрібно виділити ще грошей».

Проект цих робіт виконував все той ж Кожанов, що й Малоданилівських очисних споруд.

Чиновник та суд

Про цю історію у Харкові не чули. Правоохоронці на ній не піаряться, у ОДА – теж мовчать. Мова про те, що у суді перебуває справа начальника управління забезпечення організації будівництва Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. Цей чоловік досі перебуває на державній службі.

Чиновника звинувачують в дому, що під час реконструкції доріжок у чугуївському парку він не перевірив якість виконання робіт та погодив акти. Це спричинило збитки державному бюджету у сумі 238 тис. грн.

З моменту відкриття кримінального провадження пройшло вже три роки.

За даними прес-служби Прокуратури Харківської області, суддя, яка мала розглядати цю справу була звільнена й розглядання повинне розпочатися заново.

Система теплопостачання у Чкаловському

У листопаді 2015 року суд зобов’язав слідчий відділ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відкрити кримінальне провадження щодо самоправства та зловживання службовим становищем чиновниками Департаменту капітального будівництва ХОДА під час проведення конкурсу з закупівлі послуг за державні кошти.

Тоді Департамент капітального будівництва Харківської ОДА акцептував пропозицію ТОВ «Астер-М» щодо придбання обладнання для модульних котелень на твердому паливі 12,64 млн грн.

Обладнання потрібно було поставити в смт. Чкаловське Чугуївського району Харківської області, де планується провести технічне переоснащення системи теплопостачання.

Але їх конкуренти не погодилися з результатами торгів. Пославшись на те, що їх пропозицію, яка була дешевша за переможця, відхилили через «незрозумілий підпис» під банківськими довідками та через те, що не всі сторінки були пронумеровані.

Варто відзначити, що реального розслідування так й не відбулося. Хоча й правоохоронці й запросили документи, що обсягів робіт, які на цьому об’єкті паралелно з переможцями торгів виконувало ТОВ «Техекс-газ» Броневського.

Недобудований спортзал

У грудні 2015 року «Наші Гроші» написали про недобудований спортзал у школі в Близнюках, де гроші майже повністю виділили, але роботи не зробили. Більше того, підрядником була фірма, яка мала відношення до Сергія Ткачука, який на той момент займав посаду директора Департаменту капітального будівництва.

За місяць харківські правоохоронці розслідують кримінальне провадження стосовно факту внесення службовими особами Блізнюківської РДА та ТОВ «Корпорація «Добробуд» недостовірних даних до актів виконаних робіт, що призвело до розкрадання державних коштів на суму 0,89 млн грн.

Ткачук звільнився з державної служби, а фірму переписали на інших людей. Сама ж справа так й не зрушилася з місця. Новий директор департаменту так й не був призначений. Право ж підпису є у Володимира Норчака, якого харківські ЗМІ називають «кумом Райніна». В ХОДА Норчак прийшов у вересні 2015 року на посаду начальника одного з відділів Департаменту капітального будівництва, але вже через місяць став заступником керівника того самого Департаменту.

Ремонт лікарень

Минулого року правоохоронці відкрили справу щодо підрядника, якого підозрювали у виведенні коштів, виділених на ремонт лікарень у 2014-2015 роках.

Мова йшла відразу про декілька установ, розташованих, як у Харкові, так й у області. При цьому ще під час проведення тендерів «Наші Гроші» вказували, що підрядна фірма ТОВ «Компанія Стройстиль» має ознаки типової «прокладки».

Більше того, ця фірма фігурувала й у справі щодо розкрадання коштів на Малоданилівських очисних спорудах.

Але як й по іншим справам руху не було. Більше того, ця компанія й продовжила отримувати підряди від облдержадміністрації на ремонтні роботи у лікарнях, як за тендерами, так й без них.

Свердловина у Печеніжському районі

Це найсвіжіша справа, яка була відкрита вже цього року. Харківські правоохоронці підозрюють, що працівники ТОВ «Аквадіа» розкрадали кошти, які були направлені на капітальний ремонт свердловин.

За даними правоохоронців, Департамент ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА уклав договір з ТОВ «Аквадіа» щодо проведення капітального ремонту свердловин для водопостачання смт. Печеніги. Крім того, були підписані акти виконаних робіт.

В ході досудового розслідування правоохоронці оглянули місця подій та дізналися, що ніякі роботи не проводилися. Хоча за даними офіційного порталу публічних коштів «Є-Дата» гроші вже було перераховано.

Зараз правоохоронці вивчають документи та встановлюють чиновників, які підписували акти.

Варто відзначити, що ТОВ «Аквадіа» отримувала кошти не тільки на ремонт свердловин у Печенегах. За даними порталу Є-Дата вони отримали на роботи на різних об’єктах понад 10 млн. грн. Й левову частку саме від Департаменту ХОДА.

ТОВ «Аквадіа» зареєстроване у Полтавській області. Засновниками фірми є кияни Олег Купрій та Олександр Самарський.

У Департаменті звинувачення відкидають й кажуть, що роботи виконуються нормально та у повному обсязі.

Павло Новик, «Харківський антикорупційний центр» для «Наших Грошей»

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