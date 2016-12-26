Суд звільнив від тюрми ще одного менеджера Онищенка за допомогу слідству

Суд звільнив від кримінальної відповідальності директора кількох приватних фірм Володимира Фисуна, який входив до злочинної групи з розкрадання державних коштів, та закрив відносно нього кримінальне провадження. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м. Києва від 12 грудня.

В ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було встановлено, що у 2014 році власник та директор ТОВ «Карпатнадраінвест» Фисун увійшов до злочинної групи народного депутата Олександра Онищенка. Після цього засновниками підприємства стали нардеп та його люди, а Фисун продовжив керувати «Карпатнадраінвест». В подальшому Володимир Фисун паралельно керував підконтрольними Онищенку ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ Фірма «Хас».

Всі три газовидобувні фірми були операторами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». Ці підприємства підозрюютьсь у заволодінні державних коштів, отриманих від реалізації газу.

Крім того, за даними слідства, Фисун підписував документи, згідно з якими видобутий газ реалізовувався фіктивному ТОВ «Екселент-ЛТД» за заниженими цінами, а також виконував роль фактичного керівника товарної біржі «Центр», яка була задіяна для проведення начебто аукціонів з продажу за заниженими цінами газу, видобутого «Хас», «Карпатнадраінвест», «Надра Геоцентр» за договорами про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».

Фисун завідував справами ще кількох підприємств.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням звільнити Фисуна та закрити кримінальне провадження № 520160000000000442 від 22.11.2016, оскільки Фисун до набуття статусу підозрюваного добровільно заявив про існування злочинної організації та свою участь у ній, а також активно сприяв розкриттю цієї групи. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, раніше власник біржі «Львівська універсальна» Василь Пігуляк, де проходили фіктивні аукціони з продажу газу «Укргазвидобування», уклав угоду зі слідством і був засуджений до 2 років умовно та оштрафований на 11 тис грн.

7 грудня теж за угодою зі слідством суд визнав винним директора ТОВ «Екселент-ЛТД» Павла Жицького, чия фірма була переможцем на фіктивних аукціонах з продажу по заниженим цінам видобутого в рамках договорів про спільну діяльність газу ПАТ «Укргазвидобування», і призначив йому 3 роки умовно та штраф в 85 тис грн.

НАБУ підозрює нардепа Олександра Онищенка в створенні злочинної організації, діяльність якої завдала шкоди «Укргазвидобування» на 3 млрд грн. Влітку Рада зняла депутатську недоторканість з Онищенка, тепер він переховується в Лондоні. Нещодавно Онищенко заявив про дачу хабарів першому заступнику фракції БПП Ігорю Кононенко за поставки газу на ПАТ «Центренерго».

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