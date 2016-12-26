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Прокурори Матіоса не змогли посадити в тюрму навіть податківця, який вимагав гроші з «В мережі»

26 грудня 2016

Заступник начальника Щорського відділення Менської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Чернігівській області Олександр Паренчук засуджений за вимагання хабарів до штрафу у розмірі 19 890 грн з позбавленням права займати посади. Про це свідчить вирок Щорського райсуду Чернігівської області від 13 грудня.

У середині вересня 2016 року Паренчук у м. Сновськ приїхав до представника ТОВ «В мережі», яке надає послуги інтернет-кафе, і висунув вимогу щомісячно платити йому 3 тис грн за не проведення перевірок, не створення перешкод у діяльності і не інформування вищестоящих органів ДФС та правоохоронних органів про наявність інформації щодо порушень податкового законодавства з боку фірми.

Виявленими порушеннями в діяльності товариства є зайняття незаконним гральним бізнесом, відсутність необхідної документації, касового апарату, куточку споживача та ін.

Паренчук встиг отримати два транші хабарів – загалом 6 тис грн – після чого був затриманий.

28 листопада між прокурор військової прокуратури Чернігівського гарнізону центрального регіону та Паренчук уклали угоду про визнання винуватості. Паренчук щиро розкаявся у вчиненому, активно співпрацював з правоохоронцями. Враховуючи це, а також те, що раніше він не судимий і має малолітню дитину, суд призначив йому покарання по ч.1 ст.368 ККУ у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 1 рік.

Олександр Паренчук був призначений заступником начальника Щорського відділення ДФс у червні цього року.

Нагадаємо, розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» встановило, що одна з найбільших в Україні мережа незаконних гральних клубів «В мережі» оформлена на екс-працівника МВС та водія нардепа – сусіда заступника міністра МВС.

Раніше власником  «В мережі» була однойменна ТОВка, засновником якої вказаний Сергій Приліпко. Донедавна він був співробітником спецпідрозділу МВС «Кобра», прописаний у міліцейському гуртожитку в Києві. Окрім гральних клубів на нього оформлені охоронні компанії «Гарант сервіс 2016» та «Українське бюро охоронної безпеки». Нині чоловік мешкає з родиною у невеличкій квартирі у Василькові. Та за словами сусідів і дружини – працює водієм.

У березні поточного року поліція виписала Приліпко штраф за порушення правил дорожнього руху. У цей час екс-міліціонер керував мерседесом, зареєстрованим на колишнього нардепа-«регіонала» Володимира Продивуса, повя’заного із колишнім заступником Арсена Авакова Сергієм Чеботарем.

Сергій Чеботар є фігурантом оборудки за участю сина Авакова, Олександра, щодо закупівлі МВС рюкзаків по завищеній ціні. На відео, знятим СБУ прихованою камерою у кабінеті Чеботаря, заступник міністра веде переговори із сином Авакова про поставку МВС великої партії рюкзаків, і ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити.

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