Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

Дружина заступника голови Вищого господарського суду України Сергія Могила у листопаді цього року купила у прокурора Одеської місцевої прокуратури Дмитра Д’ячкова квартиру площею 182 кв м у Києві. Про це свідчить Держреєстр речових прав на нерухоме майно.

Дмитро Д’ячков купив цю 4-кімнатну квартиру в елітному будинку на бульварі Лесі Українки, 7-Б у 2010 році, коли йому виповнилося всього 20 років. Вартість квартири тоді становила 1,09 млн грн.

За даними декларації судді Сергія Могила, його дружина Наталя Могил з листопада 2011 року безоплатно користувалася цією квартирою. А в листопаді цього року – викупила її.

Договір купівлі-продажу зареєструвала дружина іншого судді ВГСУ Олександра Сибіги – нотаріус Сабріна Сибіга.

Між тим сам Д’ячков, за даними його декларації за 2015 рік, живе в Одесі у квартирі, що належить Тетяні Ківаловій, дочці екс-нардепа від Партії регіонів Сергія Ківалова, двоюрідній сестрі судді Могила.

Також молодий прокурор володіє нежитловою будівлею площею 229 кв м в Одесі на вул. Новобереговій, 94/5. Він став власником цієї нерухомості у 2009 році за договором дарування, коли йому виповнилось 19 років.

Окрім цього 2010 році Д’ячков став власником квартири площею 270 кв м у пафосному столичному будинку по вул. М. Грушевського, 9-А за договором міни. Це скандальна багатоповерхівка у Маріїнському парку поряд з Верховною Радою, де мають помешкання відомі «регіонали» та їхні родичі, наприклад, Віктор Янукович, Даяна Іванющенко, Сергій Рудьковський, Владислава Калєтнік, Ірина Фріденталь та інші.

Крім того, в тому ж році Д’ячков купив нерухомість у будинку на вул. Рейтарській, 8-5 літ «Б» у Києві. За цією адресою у 2011 році було зареєстроване ТОВ «Георгієвський Резиденс», співвласником якого став прокурор.

У 2015 році Д’ячков продав свою частку у цій фірмі за 6 млн грн Максиму Кушнарьову – бізнес-партнеру депутата Київради від фракції «Солідарність» Олександра Міщенка (по ТОВ «Преміум-Білдінг» і ТОВ «Столична правова фундація»). Іншим співвласником фірми залишається ТОВ «Рейтерс» (теж зареєстроване на Рейтарській, 8-5-Б), засновниками якої значаться матір нардепа від «Волі народу» Олеся Довгого Лариса Довга і його сестра Оксана Гуляєва.

У 2015 році прокурор Д’ячков за 428,5 тис грн купив автомобіль Hyundai Sonata 2014 р.в. і мотоцикл Kawasaki Ninja EX300 2015 р.в. При цьому він вказав такі доходи: 90 тис грн заплати в прокуратурі, 124 тис грн від продажу якогось рухомого майна, а також вже згадані 6 млн грн від продажу своєї частки у фірмі.

Щодо заступника голови ВГСУ Сергія Могил, який є племінником Сергія Ківалова, то у 2015 році він отримав 314 тис грн зарплати і 19 тис грн за викладання в очолюваній Ківаловим «Одеській юридичній академії».

Дружина Наталя Могил заробила торік 944 тис грн, а дочка, що навчається в юракадемії в Одесі, отримала майже 8 тис грн стипендії. Крім того, подружжя Могил у 2015 році задекларувало $262 тис, 26 тис євро і 10 тис грн. готівкою і в банках.

Дружина судді – бізнесмен. Вона володіє низкою ЗМІ в Одесі. Зокрема, їй належать частки у ТОВ «Редакція газети «Слово», ТОВ «Телерадіокомпанія «Здоров’я», ТОВ «Телеконект», ТОВ Телекомпанія «ІТВ» і ПАТ «Інформаційне агентство «Репортер», які традиційно вважають підконтрольними Сергію Ківалову.

Суддя задекларував ділянку з будинком на 178 кв м у Крижанівці під Одесою; квартиру у Києві на 112 кв м, якою він з літа 2014 року володіє разом із дочками, а також паркомісце, яке він купив на початку 2015-го.

У 2013-2015 рр Могил, його дружина і дочка купили три автомобілі 2013 р.в. – BMW 520i за 497 тис грн, JEEP Grand Cherokee (вартість не вказав) і FIAT Cinquecento (148 тис грн).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Декларації, Нерухомість, Прокуратура, Суди