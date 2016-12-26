Прокурор продав дружині племінника Ківалова з ВГСУ квартиру у центрі Києва, яку купив у 20 років

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26 грудня 2016

Сергій Могил (праворуч) возив голову ВГСУ Богдана Львова (в центрі) на екскурсію до Одеського апеляційного госпсуду Наталі Морщагіної.

Сергій Могил (праворуч) возив голову ВГСУ Богдана Львова (в центрі) на екскурсію до Одеського апеляційного госпсуду Наталі Морщагіної.

Дружина заступника голови Вищого господарського суду України Сергія Могила у листопаді цього року купила у прокурора Одеської місцевої прокуратури Дмитра Д’ячкова квартиру площею 182 кв м у Києві. Про це свідчить Держреєстр речових прав на нерухоме майно.

Дмитро Д’ячков купив цю 4-кімнатну квартиру в елітному будинку на бульварі Лесі Українки, 7-Б у 2010 році, коли йому виповнилося всього 20 років. Вартість квартири тоді становила 1,09 млн грн.

За даними декларації судді Сергія Могила, його дружина Наталя Могил з листопада 2011 року безоплатно користувалася цією квартирою. А в листопаді цього року – викупила її.

bulvar-lesi-ukrajinky-7bДоговір купівлі-продажу зареєструвала дружина іншого судді ВГСУ Олександра Сибіги – нотаріус Сабріна Сибіга.

Між тим сам Д’ячков, за даними його декларації за 2015 рік, живе в Одесі у квартирі, що належить Тетяні Ківаловій, дочці екс-нардепа від Партії регіонів Сергія Ківалова, двоюрідній сестрі судді Могила.

Також молодий прокурор володіє нежитловою будівлею площею 229 кв м в Одесі на вул. Новобереговій, 94/5. Він став власником цієї нерухомості у 2009 році за договором дарування, коли йому виповнилось 19 років.

Окрім цього 2010 році Д’ячков став власником квартири площею 270 кв м у пафосному столичному будинку по вул. М. Грушевського, 9-А за договором міни. Це скандальна багатоповерхівка у Маріїнському парку поряд з Верховною Радою, де мають помешкання відомі «регіонали» та їхні родичі, наприклад, Віктор Янукович, Даяна Іванющенко, Сергій Рудьковський, Владислава Калєтнік, Ірина Фріденталь та інші.

Крім того, в тому ж році Д’ячков купив нерухомість у будинку на вул. Рейтарській, 8-5 літ «Б» у Києві. За цією адресою у 2011 році було зареєстроване ТОВ «Георгієвський Резиденс», співвласником якого став прокурор.

У 2015 році Д’ячков продав свою частку у цій фірмі за 6 млн грн Максиму Кушнарьову – бізнес-партнеру депутата Київради від фракції «Солідарність» Олександра Міщенка (по ТОВ «Преміум-Білдінг» і ТОВ «Столична правова фундація»). Іншим співвласником фірми залишається ТОВ «Рейтерс» (теж зареєстроване на Рейтарській, 8-5-Б), засновниками якої значаться матір нардепа від «Волі народу» Олеся Довгого Лариса Довга і його сестра Оксана Гуляєва.

У 2015 році прокурор Д’ячков за 428,5 тис грн купив автомобіль Hyundai Sonata 2014 р.в. і мотоцикл Kawasaki Ninja EX300 2015 р.в. При цьому він вказав такі доходи: 90 тис грн заплати в прокуратурі, 124 тис грн від продажу якогось рухомого майна, а також вже згадані 6 млн грн від продажу своєї частки у фірмі.

Щодо заступника голови ВГСУ Сергія Могил, який є племінником Сергія Ківалова, то у 2015 році він отримав 314 тис грн зарплати і 19 тис грн за викладання в очолюваній Ківаловим «Одеській юридичній академії».

Дружина Наталя Могил заробила торік 944 тис грн, а дочка, що навчається в юракадемії в Одесі, отримала майже 8 тис грн стипендії. Крім того, подружжя Могил у 2015 році задекларувало $262 тис, 26 тис євро і 10 тис грн. готівкою і в банках.

Дружина судді – бізнесмен. Вона володіє низкою ЗМІ в Одесі. Зокрема, їй належать частки у ТОВ «Редакція газети «Слово», ТОВ «Телерадіокомпанія «Здоров’я», ТОВ «Телеконект», ТОВ Телекомпанія «ІТВ» і ПАТ «Інформаційне агентство «Репортер», які традиційно вважають підконтрольними Сергію Ківалову.

Суддя задекларував ділянку з будинком на 178 кв м у Крижанівці під Одесою; квартиру у Києві на 112 кв м, якою він з літа 2014 року володіє разом із дочками, а також паркомісце, яке він купив на початку 2015-го.

У 2013-2015 рр Могил, його дружина і дочка купили три автомобілі 2013 р.в. – BMW 520i за 497 тис грн, JEEP Grand Cherokee (вартість не вказав) і FIAT Cinquecento (148 тис грн).

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