НАБУ перевірить паршиву броню на «Дозор-Б», яка по документам нібито завозилася з Польщі

Національне антикорупційне бюро підозрює отримало доступ до технічної документації бронеавтомобіля «Дозор-Б» для вивчення походження та якості його броні, а також причин заміни марки сталі.

Про це стало відомо з ухвали Солом’янського районного суд м. Києва, куди детектив звернувся з клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження №52016000000000063 від 02.03.2016 р.

В 2014-2015 роках ДП «Львівський бронетанковий завод» закупив для виготовлення корпусів бронетехніки БТР-3Е, БТР-4, ББМ «Дозор-Б» броньовану сталь Armstal-500. З матеріалів судової ухвали відомо, що в ході випробувань якість броньованої сталі викликала сумнів. Бо характер ушкоджень, отриманих в ході обстрілу корпусу «Дозор-Б», засвідчив невідповідність заявленим вимогам по кулестійкості.

Заявник, ім’я якого в судовій ухвалі не розкривається, повідомив, що закуплені броньовані листи не відповідали нормам ЄС щодо маркування броньованої сталі і мають сумнівне походження. Також у продукції відсутнє антикорозійне покриття та номери виплавки сталі, відсутнє індивідуальне маркування номеру листа броньованої сталі та зображення направлення прокату листа при його виготовленні на заводі.

Також цей заявник повідомив НАБУ, що в металургійної лабораторії ДП «Південмаш» було проведено мікроскопічний та хімічний аналіз відібраних шматків. Результати показали невідповідність хімічного складу броні заявленим характеристикам.

Детектив попросив у суду доступ та вилучення документація, яка знаходиться у володінні ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О.Морозова». НАБУ цікавила конструкторської документації на «Дозор-Б» та документи, які пояснюють, чому спочатку хотіли використовувати на бронетехніі сталь марки марки 71, але потім її замінили на марку Armstal-500.

Суд клопотання детектива задовольнив, але вилучати документи не дозволив.

Нагадаємо, весною ЗМІ повідомили, що під час перевірки виготовленої на «Львівському бронетанковому заводі» партії бронемашин «Дозор-Б» у двох екземплярах були виявлені тріщини в корпусах.

22 грудня «Укроборонпром» заявив, що сталь марки Armstal 500 виготовляється на польському заводі «Huta Stali Jakosciowych S.A.», має високі характеристики і постачається для армій НАТО. Під час візиту делегації концерна на «Huta Stali Jakosciowych S.A.» поляки продемонстрували процес перевірки якості своєї продукції та результати відстрілу. Результати показали, що броня «Дозор-Б» витримує постріли з автоматів, кулеметів та снайперських гвинтівок. На даний момент з поляками є домовленість про постачання сталі для Львівського та Київського бронетанкових заводів.

Підозри щодо якості броні «Дозор-Б» – новий епізод в справі №52016000000000063, яку НАБУ розслідує вже майже рік. Саме провадження стосується укладання в 2014-2016 роках посадовцями ДП «Львівський бронетанковий завод» та ДП «Харківський бронетанковий завод» угод з низкою фірм про фіктивне постачання комплектуючих та запчастин до бронетехніки на 56 млн грн.

ДП «ЛБТЗ» з довтня минулого року очолює Роман Тимків. Він є власником будівельної фірми «Естім ЛТД», яку фізсоби-інвестори звинувачують в невиконанні угод по будівництву житла. Тимків також бізнес-партнер Олега Бахматюка по ТОВ «Прикарпатська кераміка».

Директором ДП «ХБТЗ» з листопада минулого року є Олександр Глушко, який став переможцем кадрового конкурсу концерну «Укроборонпром» і який керував підприємством з серпня 2015 року.

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