«Київенерго» вирішило не укладати нову угоду на поставку газу від Ахметова

ПАТ «Київенерго» 19 грудня відмінило свої торги на постачання природного газу на очікувану суму 1,10 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

«Київенерго» мало пропозицію від ТОВ «ДТЕК трейдінг» на поставку втричі меншого обсягу газу на 0,35 млрд грн. Але цю пропозицію було відхилено саме через те, що вона не задовольняла всьому об’єму закупівлі.

Відтак тендерний комітет відхилив єдину пропозицію, а після цього і відмінив усю закупівлю.

«Київенерго» і «ДТЕК трейдінг» входять до однієї групи Ріната Ахметова.

Причини подання такої заявки, що призвела до відміни торгів, у оприлюднених документах не вказані.

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Tеги | Ахметов, Енергетика, Нафтогаз