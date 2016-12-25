«Укрспецекспорт» за 6 мільйонів замовив швейцарцям авіаперевезення якого вантажу

ДК «Укрспецекспорт» 14 грудня уклала угоду з компанією «Аллодіум СА» (Швейцарія) про авіаперевезення вантажу на 248 тис швейцарських франків, або 6,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Авіаперевезення вантажу за межі митної території України замовили на січень 2017 року.

Швейцарська «Allodium SA» зі статутним капіталом 100 тис швейцарських франків була створена у 1996 році. Правління компанії з 25 квітня 2016 року очолює Лукас Франк (Lukas Frank), на якого зареєстровано кількадесят фірм.

До нього посаду обіймав Вільгельм Гуделов (Wilhelm Gudelow), раніше відомий як директор з управління нині ліквідованої будівельної компанії «Pumas AG».

Як повідомляє сайт «Import Genius», у серпні 2015 року нинішній підрядник заправляв у ДП «Антонов» український військово-транспортний літак ІЛ-76МД борт. №76413.

За даними «ВДЗ» і «Прозорро», усього з 2014 року фірма «Allodium SA» отримала підрядів «Укрспецекспорту» на аналогічні послуги на $669 тис та 775 тис швейцарських франків.

Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» підпорядковується концерну «Укроборонпром». Із лютого 2016 року її очолює Павло Букін, який спочатку був заступником директора, а з квітня минулого року виконував обов’язки керівника.

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