Суд оштрафував на 13 тисяч депутата, який отримав 600 тисяч хабара за сприяння у виділенні землі

Суд оштрафував на 12,7 тис грн. колишнього депутата Бірківської сільської ради Львівської області Івана Кіцилу, який отримав 583 тис грн. хабара за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,1 га. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 13 грудня.

Суд встановив, що у 2015 році депутат сільради Іван Кіцила отримав від двох осіб дві частини неправомірної вигоди на загальну суму 583 тис грн.

За ці кошти депутат обіцяв здійснити вплив на депутатів та голову Бірківської сільради, які повинні були прийняти рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку в селі Бірки Яворівського району Львівської області площею 0,1 га для подальшої передачі цієї землі у приватну власність.

У суді Кіцила вину визнав повністю. За його свідченнями, він так і не звернувся до депутатів сільради з пропозицією допомогти у вирішенні земельного питання. А після того, як депутати проголосували за виділення 0,1 га земля, він звернувся до осіб, які надали йому хабар.

Кіцила також пояснив, що спокусився на кошти, оскільки у нього захворіла на онкологічну хворобу донька, яка згодом померла. Кошти необхідні були для лікування дитини.

Суд кваліфікував дії депутата одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (по ч.2 ст.369-2 КК) і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 12,7 тис грн.

За рішенням суду після набрання вироком законної сили заставодавцю повернуть заставу у розмірі 267 тис грн., яка була внесена у 2015 році.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 13 грудня.

Іван Кіцила був депутатом Бірківської сільської ради у 2010-2015 роках.

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