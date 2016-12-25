Поліція вже півтора роки розслідує виділення землі у Тернополі кооперативам друга Надала

25 грудня 2016
Службові особи Тернопільської міськради та чотирьох комунальних підприємств передали з порушеннями землю пов’язаним кооперативам і фірмам, у результаті чого державі завдано збитків на майже 10 млн грн. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 16 грудня.
У 2013-2015 рр посадовці Тернопільської міськради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств без проведення земельних торгів під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво безкоштовно передали чотирьом кооперативам і п’ятьом фірмам об’єкти забудови на землях територіальної громади з відносно незначними зобов’язаннями. Надалі ці підприємства мали безкоштовно набути права власності на землю.
У квітні цього року для встановлення суми збитків було призначено оціночно-земельну експертизу. У жовтні експерти запросили у слідчих правовстановлюючі документи на 17 ділянок. Виявилося, що ці документи знаходяться у виконкомі Тернопільської міськради, який на запит видати папери відповів відмовою. Суд надав слідчим доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Кримінальне провадження №12015000000000367 Головне слідче управління Нацполіції розпочало у червні 2015 року по ч. 2 ст. 364 КК України.
Йдеться про такі комунальні підприємства: «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» (керівник – Олег Фляк), «Масив» (керівник – Михайло Гумен), «Тернопільбудінвестзамовник» (керівник – Роман Кришталовський) та КЖЕМ «Сонячне» (керівник – Красуля Степан Вікторович).
Ділянки надавалися таким юрособам:
Засновники: екс-керівник КП «Масив» Олександр Гуцул, екс-керівник КП «Тернопільбудінвестзамовник» Василь Кошильовський, Юрій Пилипчук – однокласник та друг мера Тернополя Сергія Надала, а також Леонід Наноцький (бенефіціар) – тесть Пилипчука, керівник КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
Юрій Пилипчук разом з братом нинішнього директора «Тернопільбудінвестзамовника» Романа Кришталовського Володимиром є співзасновниками ТОВ «Максима-Т» і ТОВ «Іноваційна група «Нова генерація».
Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, Оксана Горішна – дружина начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міськради Михайла Горішного, Олег Лук’янець – брат дружини директора КП «Тернопільбудінвестзамовник», а також Світлана Кашенець – разом з дружиною директора КП «Масив» Юлією Гуцул є співзасновниками садово-городнього товариства «Росинка».
Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, а також Володимир Гнатів.
Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, Ростислав Пинда (працював у будівельних фірмах), а також Василь Рудик.
Засновники: Водвуд Андрій Ярославович і Михайлюк Володимир Танасович.
Засновники: Роман Семерко (бенефіціар) – місцеві ЗМІ писали, що він покриває нелегальні маршрути і збирає данину з місцевих торгівців і водіїв туристичних маршрутів, Андрій Матвіїв та Марія Ярема. Це підприємство було ліквідоване у вересні цього року.
Директор і бенефіціарний власник – Гуда Ігор Богданович – відомий в Тернополі забудовник; у 2010 році балотувався в мери міста.
Засновники: Ярослав Іванович Бабій і Мехмет Шахін.
Дані про фірму з такою назвою у відкритих джерелах відсутні.