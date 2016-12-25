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Поліція вже півтора роки розслідує виділення землі у Тернополі кооперативам друга Надала

25 грудня 2016

Службові особи Тернопільської міськради та чотирьох комунальних підприємств передали з порушеннями землю пов’язаним кооперативам і фірмам, у результаті чого державі завдано збитків на майже 10 млн грн. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва від 16 грудня.

У 2013-2015 рр посадовці Тернопільської міськради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств без проведення земельних торгів під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво безкоштовно передали чотирьом кооперативам і п’ятьом фірмам об’єкти забудови на землях територіальної громади з відносно незначними зобов’язаннями. Надалі ці підприємства мали безкоштовно набути права власності на землю.

У квітні цього року для встановлення суми збитків було призначено оціночно-земельну експертизу. У жовтні експерти запросили у слідчих правовстановлюючі документи на 17 ділянок. Виявилося, що ці документи знаходяться у виконкомі Тернопільської міськради, який на запит видати папери відповів відмовою. Суд надав слідчим доступ до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Кримінальне провадження №12015000000000367 Головне слідче управління Нацполіції розпочало у червні 2015 року по ч. 2 ст. 364 КК України.

Йдеться про такі комунальні підприємства: «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» (керівник – Олег Фляк), «Масив» (керівник – Михайло Гумен), «Тернопільбудінвестзамовник» (керівник – Роман Кришталовський) та КЖЕМ «Сонячне» (керівник – Красуля Степан Вікторович).

Ділянки надавалися таким юрособам:

  • ОК «Гаражний кооператив «Автопромінь» (Тернопіль, вул. Багата, 5)

Засновники: екс-керівник КП «Масив» Олександр Гуцул, екс-керівник КП «Тернопільбудінвестзамовник» Василь Кошильовський, Юрій Пилипчук – однокласник та друг мера Тернополя Сергія Надала, а також Леонід Наноцький (бенефіціар) – тесть Пилипчука, керівник КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Юрій Пилипчук разом з братом нинішнього директора «Тернопільбудінвестзамовника» Романа Кришталовського Володимиром є співзасновниками ТОВ «Максима-Т» і ТОВ «Іноваційна група «Нова генерація».

  • ОК «ЖБК «Громницького» (Тернопіль, вул. Живова, 32-А)

Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, Оксана Горішна – дружина начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міськради Михайла Горішного, Олег Лук’янець – брат дружини директора КП «Тернопільбудінвестзамовник», а також Світлана Кашенець – разом з дружиною директора КП «Масив» Юлією Гуцул є співзасновниками садово-городнього товариства «Росинка».

  • ОК «ЖБК «Яреми-14» (Тернопіль, вул. Живова, 32-А)

Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, а також Володимир Гнатів.

  • ОК «Сонячний-2015» (Тернопіль, вул. Живова, 32-А)

Засновники: Юрій Пилипчук (бенефіціар), його дружина Галина Пилипчук, Ростислав Пинда (працював у будівельних фірмах), а також Василь Рудик.

  • ТОВ «ДК СОФТ» (Тернопіль, вул. Бережанська, 10, офіс 10)

Засновники: Водвуд Андрій Ярославович і Михайлюк Володимир Танасович.

  • ПП «Околиця Тернопіль» (Тернопіль, Майдан Привокзальний, 1)

Засновники: Роман Семерко (бенефіціар) – місцеві ЗМІ писали, що він покриває нелегальні маршрути і збирає данину з місцевих торгівців і водіїв туристичних маршрутів, Андрій Матвіїв та Марія Ярема. Це підприємство було ліквідоване у вересні цього року.

  • ПП «Креатор-Буд» (Тернопіль, вул. Листопадова, 1/3)

Директор і бенефіціарний власник – Гуда Ігор Богданович – відомий в Тернополі забудовник; у 2010 році балотувався в мери міста.

  • ТОВ «Ексклюзивбуд Плюс» (Тернопіль, вул. Р.Купчинського, 1, кв.146)

Засновники: Ярослав Іванович Бабій і Мехмет Шахін.

  • ТОВ «ВШ-Маркет».

Дані про фірму з такою назвою у відкритих джерелах відсутні.

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