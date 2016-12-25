Почему журналисту нельзя искать #перемог

25 грудня 2016
Потому что он обязательно сядет в лужу разочарования и тупо будет обманывать своего читателя. Но еще хуже другое.
Вот практический кейс, разворачивающийся онлайн у нас под боком – в России. Там для пополнения госбюджета продали кусок акций «Роснефти». Вот что в одно и то же время говорили об этом два больших журналиста. Только она осталась в России и продолжает выполнять функцию сторожевого пса (гавкает на все, по ее мнению, нехорошее, ее за это даже реальными фекалиями облили на улице), а он брезгливо уехал в Германию писать колонки для американского ресурса, чтобы не мараться об это дерьмо.
И вот в считанные дни в очередной раз прояснилось – журналист должен искать #зраду, чтобы люди видели ее, искореняли ее и тем самым делали жизнь лучше.
А #перемог ищут пиарщики для создания теплой ванны для своих клиентов. И это прямая дорога к деградации, которой Павлов водил своих собачек. Под бравурные пресс-релизы блоггеров и улюлюканье троллей страну разворуют прямо под носом не хуже Януковича. Потом опять никого не успеем поймать на границе.
|Он
|Она
|11 декабря. Ну вот внятное описание сделки по Роснефти. 2.6 ярда от Катара, 300 млн от Гленкора, остальное они берут в долг у консорциума банков, причем основную часть денег предоставляет Intesa. Гленкор дает ей отдельную гарантию на 1.4 ярда на случай резкого падения акций Роснефти, которую Гленкору, в свою очередь, обеспечивают русские банки (в этом их роль в этой сделке). Я понимаю, конечно, что теории заговора по поводу облигаций Роснефти и финансирования со стороны ЦБ РФ от раскрытия этой информации не рассосутся. Но для тех, кто на самом деле интересуется этой сложной и удачной для Сечина/Путина сделкой, ясность вот она.
|10 декабря. Со всем, что касалось продажи этих 19,5% акций мы стали свидетелями грандиозной операции, перед которой я снимаю шляпу. А потому что помните, вот, в начале приватизации было хорошо известно, как купить предприятие? Или за деньги государственные, или за деньги собственные предприятия… И, собственно, в мире есть, в общем-то, тысяча и один способ заплатить за акции госкомпании деньгами самой государственной компании, но так, чтобы при этом эти акции достались какому-то третьему лицу.
|12 декабря. Последний, видимо, раз про Роснефть для тех, кто десять раз перечитал релизы Гленкора и Роснефти и все равно не понял, что в них написано.
1. Покупатель 19,5% акций Роснефти у Роснефтегаза за 10,2 млрд евро — компания, принадлежащая в равных долях Glencore и катарскому суверенному фонду QIA.
2. В эту компанию Glencore внес 300 млн евро собственных средств, а Катар 2,5 млрд евро собственных средств.
3. Остальные деньги, то есть 7,4 млрд евро, СП Glencore-QIA заняло у консорциума банков. БОльшую часть предоставил Intesa, также участие в консорциуме приняли российские банки.
4. Гленкор не может понести никаких убытков в результате сделки, кроме 300 млн евро собственных средств. Однако он через СП с Катаром будет получать соответствующую 9,75% акционерного капитала Роснефти долю ее распределяемой прибыли.
5. Банки-кредиторы получили в залог акции Роснефти или доли в СП, соответствующие определенному количеству акций Роснефти.
6. Поскольку эти акции не очень ликвидны (на рынке слишком небольшой объем торгов, и продать так много акций трудно), а курс их волатилен (то есть сильно скачет), банки-кредиторы захеджировались (застраховали риск). Гленкор, к примеру, предоставил банкам-кредиторам гарантию на сумму 1,4 млрд евро от падения стоимости залога. Этот риск он каким-то образом перенес на российские банки. Роснефть пишет в своем релизе, что это сделано «с помощью структурированных элементов снижения риска.» Какие именно инструменты, никто не сообщает, поэтому я не буду ничего придумывать. Понятен только результат в случае с Гленкором (но не с катарским фондом, который ничего не раскрыл и не будет — не должен, потому что у него нет внешних инвесторов).
Для Гленкора результат похож на страховку с франшизой.
Доля Гленкора в кредите — 4,8 млрд евро. Он купил у российских банков некое «страховое покрытие» на случай, если соответствующая доля акций Роснефти — 9,18% — к сроку возврата кредита подешевеет не более чем на 1,4 млрд евро, то есть на 29% от цены сделки. Это объяснимо: трехмесячная волатильность акций Роснефти — 23,11%.
Если подешевеет сильнее, кредиторы, Intesа и прочие, понесут убыток — то есть получат 1,4 млрд евро и долю в СП, соответствующую 9,18% акций Роснефти, либо сами эти 9,18% Роснефти. Если подешевеет не так сильно, кредиторы получат всю сумму кредита сполна, а состав акционеров СП (или Роснефти) останется прежним.
Чтобы оплатить «страховку» от падения Роснефти, Гленкор, по-видимому, обещал русским банкам часть прибыли, которую он получит при росте акций Роснефти. Иными словами, для любителей технических описаний, — у Гленкора есть пут-опцион, а у русских банков — колл. Но их параметров мы не знаем (и я не думаю, что нам важно их знать, потому что результат-то понятен).
7. Сделка закроется в середине декабря. Тогда бюджет РФ получит 710,8 млрд руб. от Роснефтегаза. Это сконвертированные в рубли 10,2 млрд евро и еще сконвертированные в рубли 300 млн евро, которые Роснефтегаз получит от Роснефти в виде дополнительных дивидендов. Роснефть за эти дополнительные деньги не получит ничего, просто увеличит дивиденды сверх заранее оговоренных.
Источники этой информации: http://www.glencore.com/…/201612102045-New-strategic-partne…
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185047/
http://www.vedomosti.ru/…/2016/12/12/669144-rosneft-doplatit
|Нет информации
|20 декабря. А вот это, конечно, какая-то хрень. Не совсем понимаю: публичные компании Роснефть и Гленкор врали при официальном раскрытии информации? Так не бывает, ну или уж точно не должно быть. Если сделки на самом деле нет, ситуация вполне бредовая.
|24 декабря. На этой неделе стало всё ясно со схемой покупки акций 19,5% Роснефти. Во-первых, еще на прошлой неделе, напомню, в пятницу Минфин подтвердил, что средства от приватизации этих акций перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. А через 4 дня после этого банк Интеза Санпаоло сообщил, что всё еще не принял окончательного решения об участии в сделке по приватизации Роснефти.
Соответственно, возникает вопрос: «Кто же заплатил деньги?» Ответ: печатный станок ЦБ. Ответ на это дали аналитики Sberbank CIB. Это и есть наш иностранный инвестор, который и напечатал те 710 миллиардов долларов, которые поступили в бюджет. Потому что, как выясняется, в течение недели, предшествовавшей этой выплате, банк увеличивал вливания рублей в банковскую систему. Это было 380 миллиардов рублей в рамках операции РЕПО по фиксированной ставке, и еще 250 миллиардов рублей в виде краткосрочных кредитов под залог не рыночных активов.
То есть итого это было где-то в общей сложности 706 миллиардов рублей. В основном, это были операции РЕПО, в рамках которых в качестве залога, как отмечают аналитики Sberbank CIB Алексей Булгаков и Искандер Луцко, возможно, использовались локальные облигации Роснефти. Единственное, что делали они это, действительно, осторожно, потому что не так, как в позапрошлом декабре деньги реально не уходили на рынок – они складывались на корсчетах, чтобы не вызвать девальвации. И не вызовут, потому что, опять же, по расчетам Sberbank CIB почти весь валютный приток в РФ от продажи Роснефти сразу же покинет страну, потому что на 3,8 миллиардов долларов купят индийское месторождение, на 2 миллиарда долларов купят 35% газового месторождения в Египте. Ну и еще практически все остальные деньги уйдут на погашение внешнего долга, вот того самого, который образовался из-за покупки ТНК.
Итого видно, что со времени рюмочной «Лондон», которая располагалась по тому адресу в Твери, где располагалось, если помните, предприятие, которое купило «Юганскнефтегаз», ребята выросли. Они используют в качестве фронтеров уже Гленкор, Интезу, Дубай. Это круто. Но главный вопрос остается. Если банк Интеза Санпаоло не является владельцем акций Роснефти, если Гленкор уже подтвердил, что он будет владельцем 0,54% акций Роснефти, то кто же счастливый владелец оставшихся 19% Роснефти, оплаченных деньгами, напечатанными ЦБ? Кто тот ужасный Браудер, который на глазах кремлевских властей, так беспощадно борющихся с коррупцией и распродажей государственных активов, может провернуть такую аферу (взять пятую часть госкомпании, положить ее себе в карман, оплатить эту покупку госденьгами, а потом, так как эти деньги пришли в государственную компанию, употребить эти деньги на покупку новых активов за границей, которые могут использованы, ну, например, быть на случай дальнейшей перепродажи и приватизации в случае, не дай бог, революции)? Кто тот счастливый человек? И почему Владимир Владимирович Путин прямо на пресс-конференции говорит про продажу Роснефти, что иностранцы уже перечислили свою часть, 700 с лишним миллиардов долларов? Неужели, Владимир Владимирович не знает, что Интеза Санпаоло еще не принял решения по участию в сделке?
Вот, почему Владимир Владимирович на пресс-конференции, получается, покрывает этого человека или эту группу людей?
Вот это, знаете, как в анекдоте. Помните, времен брежневских? Когда Брежнев посадил своего охранника с собой рядом и сел за руль автомобиля. И гаишник видит, мимо него проезжает человек на большой скорости, и коллега гаишника спрашивает: «Слушай, а ты не знаешь, кого везут?» А гаишник отвечает: «Я не знаю, кого везут, но за рулем сам Брежнев».
Вот, мы не знаем, кто эти замечательные люди, которые купили эти 19% акций Роснефти, но мы знаем, что на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин лично отвечает, что эти акции купили иностранцы и перечислили за них деньги иностранцы, в то время как уже только ленивый не знает, что это произошло за счет напечатанных ЦБ денег.
Блог от: Юрий Николов
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