Почему журналисту нельзя искать #перемог

7. Сделка закроется в середине декабря. Тогда бюджет РФ получит 710,8 млрд руб. от Роснефтегаза. Это сконвертированные в рубли 10,2 млрд евро и еще сконвертированные в рубли 300 млн евро, которые Роснефтегаз получит от Роснефти в виде дополнительных дивидендов. Роснефть за эти дополнительные деньги не получит ничего, просто увеличит дивиденды сверх заранее оговоренных.

Чтобы оплатить «страховку» от падения Роснефти, Гленкор, по-видимому, обещал русским банкам часть прибыли, которую он получит при росте акций Роснефти. Иными словами, для любителей технических описаний, — у Гленкора есть пут-опцион, а у русских банков — колл. Но их параметров мы не знаем (и я не думаю, что нам важно их знать, потому что результат-то понятен).

Если подешевеет сильнее, кредиторы, Intesа и прочие, понесут убыток — то есть получат 1,4 млрд евро и долю в СП, соответствующую 9,18% акций Роснефти, либо сами эти 9,18% Роснефти. Если подешевеет не так сильно, кредиторы получат всю сумму кредита сполна, а состав акционеров СП (или Роснефти) останется прежним.

Доля Гленкора в кредите — 4,8 млрд евро. Он купил у российских банков некое «страховое покрытие» на случай, если соответствующая доля акций Роснефти — 9,18% — к сроку возврата кредита подешевеет не более чем на 1,4 млрд евро, то есть на 29% от цены сделки. Это объяснимо: трехмесячная волатильность акций Роснефти — 23,11%.

6. Поскольку эти акции не очень ликвидны (на рынке слишком небольшой объем торгов, и продать так много акций трудно), а курс их волатилен (то есть сильно скачет), банки-кредиторы захеджировались (застраховали риск). Гленкор, к примеру, предоставил банкам-кредиторам гарантию на сумму 1,4 млрд евро от падения стоимости залога. Этот риск он каким-то образом перенес на российские банки. Роснефть пишет в своем релизе, что это сделано «с помощью структурированных элементов снижения риска.» Какие именно инструменты, никто не сообщает, поэтому я не буду ничего придумывать. Понятен только результат в случае с Гленкором (но не с катарским фондом, который ничего не раскрыл и не будет — не должен, потому что у него нет внешних инвесторов).

20 декабря. А вот это, конечно, какая-то хрень. Не совсем понимаю: публичные компании Роснефть и Гленкор врали при официальном раскрытии информации? Так не бывает, ну или уж точно не должно быть. Если сделки на самом деле нет, ситуация вполне бредовая.