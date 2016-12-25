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Почему журналисту нельзя искать #перемог

25 грудня 2016

Потому что он обязательно сядет в лужу разочарования и тупо будет обманывать своего читателя. Но еще хуже другое.

Вот практический кейс, разворачивающийся онлайн у нас под боком – в России. Там для пополнения госбюджета продали кусок акций «Роснефти». Вот что в одно и то же время говорили об этом два больших журналиста. Только она осталась в России и продолжает выполнять функцию сторожевого пса (гавкает на все, по ее мнению, нехорошее, ее за это даже реальными фекалиями облили на улице), а он брезгливо уехал в Германию писать колонки для американского ресурса, чтобы не мараться об это дерьмо.

И вот в считанные дни в очередной раз прояснилось – журналист должен искать #зраду, чтобы люди видели ее, искореняли ее и тем самым делали жизнь лучше.

А #перемог ищут пиарщики для создания теплой ванны для своих клиентов. И это прямая дорога к деградации, которой Павлов водил своих собачек. Под бравурные пресс-релизы блоггеров и улюлюканье троллей страну разворуют прямо под носом не хуже Януковича. Потом опять никого не успеем поймать на границе.

Он Она
11 декабря. Ну вот внятное описание сделки по Роснефти. 2.6 ярда от Катара, 300 млн от Гленкора, остальное они берут в долг у консорциума банков, причем основную часть денег предоставляет Intesa. Гленкор дает ей отдельную гарантию на 1.4 ярда на случай резкого падения акций Роснефти, которую Гленкору, в свою очередь, обеспечивают русские банки (в этом их роль в этой сделке). Я понимаю, конечно, что теории заговора по поводу облигаций Роснефти и финансирования со стороны ЦБ РФ от раскрытия этой информации не рассосутся. Но для тех, кто на самом деле интересуется этой сложной и удачной для Сечина/Путина сделкой, ясность вот она. 10 декабря. Со всем, что касалось продажи этих 19,5% акций мы стали свидетелями грандиозной операции, перед которой я снимаю шляпу. А потому что помните, вот, в начале приватизации было хорошо известно, как купить предприятие? Или за деньги государственные, или за деньги собственные предприятия… И, собственно, в мире есть, в общем-то, тысяча и один способ заплатить за акции госкомпании деньгами самой государственной компании, но так, чтобы при этом эти акции достались какому-то третьему лицу.
12 декабря. Последний, видимо, раз про Роснефть для тех, кто десять раз перечитал релизы Гленкора и Роснефти и все равно не понял, что в них написано.

1. Покупатель 19,5% акций Роснефти у Роснефтегаза за 10,2 млрд евро — компания, принадлежащая в равных долях Glencore и катарскому суверенному фонду QIA.

2. В эту компанию Glencore внес 300 млн евро собственных средств, а Катар 2,5 млрд евро собственных средств.

3. Остальные деньги, то есть 7,4 млрд евро, СП Glencore-QIA заняло у консорциума банков. БОльшую часть предоставил Intesa, также участие в консорциуме приняли российские банки.

4. Гленкор не может понести никаких убытков в результате сделки, кроме 300 млн евро собственных средств. Однако он через СП с Катаром будет получать соответствующую 9,75% акционерного капитала Роснефти долю ее распределяемой прибыли.

5. Банки-кредиторы получили в залог акции Роснефти или доли в СП, соответствующие определенному количеству акций Роснефти.

6. Поскольку эти акции не очень ликвидны (на рынке слишком небольшой объем торгов, и продать так много акций трудно), а курс их волатилен (то есть сильно скачет), банки-кредиторы захеджировались (застраховали риск). Гленкор, к примеру, предоставил банкам-кредиторам гарантию на сумму 1,4 млрд евро от падения стоимости залога. Этот риск он каким-то образом перенес на российские банки. Роснефть пишет в своем релизе, что это сделано «с помощью структурированных элементов снижения риска.» Какие именно инструменты, никто не сообщает, поэтому я не буду ничего придумывать. Понятен только результат в случае с Гленкором (но не с катарским фондом, который ничего не раскрыл и не будет — не должен, потому что у него нет внешних инвесторов).

Для Гленкора результат похож на страховку с франшизой.

Доля Гленкора в кредите — 4,8 млрд евро. Он купил у российских банков некое «страховое покрытие» на случай, если соответствующая доля акций Роснефти — 9,18% — к сроку возврата кредита подешевеет не более чем на 1,4 млрд евро, то есть на 29% от цены сделки. Это объяснимо: трехмесячная волатильность акций Роснефти — 23,11%.

Если подешевеет сильнее, кредиторы, Intesа и прочие, понесут убыток — то есть получат 1,4 млрд евро и долю в СП, соответствующую 9,18% акций Роснефти, либо сами эти 9,18% Роснефти. Если подешевеет не так сильно, кредиторы получат всю сумму кредита сполна, а состав акционеров СП (или Роснефти) останется прежним.

Чтобы оплатить «страховку» от падения Роснефти, Гленкор, по-видимому, обещал русским банкам часть прибыли, которую он получит при росте акций Роснефти. Иными словами, для любителей технических описаний, — у Гленкора есть пут-опцион, а у русских банков — колл. Но их параметров мы не знаем (и я не думаю, что нам важно их знать, потому что результат-то понятен).

7. Сделка закроется в середине декабря. Тогда бюджет РФ получит 710,8 млрд руб. от Роснефтегаза. Это сконвертированные в рубли 10,2 млрд евро и еще сконвертированные в рубли 300 млн евро, которые Роснефтегаз получит от Роснефти в виде дополнительных дивидендов. Роснефть за эти дополнительные деньги не получит ничего, просто увеличит дивиденды сверх заранее оговоренных.

Источники этой информации: http://www.glencore.com/…/201612102045-New-strategic-partne…

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185047/

http://www.vedomosti.ru/…/2016/12/12/669144-rosneft-doplatit

 Нет информации
20 декабря. А вот это, конечно, какая-то хрень. Не совсем понимаю: публичные компании Роснефть и Гленкор врали при официальном раскрытии информации? Так не бывает, ну или уж точно не должно быть. Если сделки на самом деле нет, ситуация вполне бредовая. 24 декабря. На этой неделе стало всё ясно со схемой покупки акций 19,5% Роснефти. Во-первых, еще на прошлой неделе, напомню, в пятницу Минфин подтвердил, что средства от приватизации этих акций перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. А через 4 дня после этого банк Интеза Санпаоло сообщил, что всё еще не принял окончательного решения об участии в сделке по приватизации Роснефти.

 

Соответственно, возникает вопрос: «Кто же заплатил деньги?» Ответ: печатный станок ЦБ. Ответ на это дали аналитики Sberbank CIB. Это и есть наш иностранный инвестор, который и напечатал те 710 миллиардов долларов, которые поступили в бюджет. Потому что, как выясняется, в течение недели, предшествовавшей этой выплате, банк увеличивал вливания рублей в банковскую систему. Это было 380 миллиардов рублей в рамках операции РЕПО по фиксированной ставке, и еще 250 миллиардов рублей в виде краткосрочных кредитов под залог не рыночных активов.

 

То есть итого это было где-то в общей сложности 706 миллиардов рублей. В основном, это были операции РЕПО, в рамках которых в качестве залога, как отмечают аналитики Sberbank CIB Алексей Булгаков и Искандер Луцко, возможно, использовались локальные облигации Роснефти. Единственное, что делали они это, действительно, осторожно, потому что не так, как в позапрошлом декабре деньги реально не уходили на рынок – они складывались на корсчетах, чтобы не вызвать девальвации. И не вызовут, потому что, опять же, по расчетам Sberbank CIB почти весь валютный приток в РФ от продажи Роснефти сразу же покинет страну, потому что на 3,8 миллиардов долларов купят индийское месторождение, на 2 миллиарда долларов купят 35% газового месторождения в Египте. Ну и еще практически все остальные деньги уйдут на погашение внешнего долга, вот того самого, который образовался из-за покупки ТНК.

 

Итого видно, что со времени рюмочной «Лондон», которая располагалась по тому адресу в Твери, где располагалось, если помните, предприятие, которое купило «Юганскнефтегаз», ребята выросли. Они используют в качестве фронтеров уже Гленкор, Интезу, Дубай. Это круто. Но главный вопрос остается. Если банк Интеза Санпаоло не является владельцем акций Роснефти, если Гленкор уже подтвердил, что он будет владельцем 0,54% акций Роснефти, то кто же счастливый владелец оставшихся 19% Роснефти, оплаченных деньгами, напечатанными ЦБ? Кто тот ужасный Браудер, который на глазах кремлевских властей, так беспощадно борющихся с коррупцией и распродажей государственных активов, может провернуть такую аферу (взять пятую часть госкомпании, положить ее себе в карман, оплатить эту покупку госденьгами, а потом, так как эти деньги пришли в государственную компанию, употребить эти деньги на покупку новых активов за границей, которые могут использованы, ну, например, быть на случай дальнейшей перепродажи и приватизации в случае, не дай бог, революции)? Кто тот счастливый человек? И почему Владимир Владимирович Путин прямо на пресс-конференции говорит про продажу Роснефти, что иностранцы уже перечислили свою часть, 700 с лишним миллиардов долларов? Неужели, Владимир Владимирович не знает, что Интеза Санпаоло еще не принял решения по участию в сделке?

 

Вот, почему Владимир Владимирович на пресс-конференции, получается, покрывает этого человека или эту группу людей?

Вот это, знаете, как в анекдоте. Помните, времен брежневских? Когда Брежнев посадил своего охранника с собой рядом и сел за руль автомобиля. И гаишник видит, мимо него проезжает человек на большой скорости, и коллега гаишника спрашивает: «Слушай, а ты не знаешь, кого везут?» А гаишник отвечает: «Я не знаю, кого везут, но за рулем сам Брежнев».

 

Вот, мы не знаем, кто эти замечательные люди, которые купили эти 19% акций Роснефти, но мы знаем, что на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин лично отвечает, что эти акции купили иностранцы и перечислили за них деньги иностранцы, в то время как уже только ленивый не знает, что это произошло за счет напечатанных ЦБ денег.

Блог от: Юрий Николов

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