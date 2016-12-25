Мінюст найняв юристів, щоб італійці не уникли сплати чверті мільярда гарантій за трасу Київ-Харків-Довжанський

Міністерство юстиції України 22 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Withers LLP» (Британія) про юридичні послуги. Вартість угоди склала 7 тис фунтів стерлінгів, або 229 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма представлятиме Україну в справі за претензією компанії «Todini Construzioni Generali S.p.A.» (Італія) до Державного агентства автомобільних доріг України, що розглядається Судовою колегією королевської лави Господарського суду Високого суду правосуддя Англії.

«Todini Construzioni Generali S.p.A.» у 2013 році виграла тендер на ремонт двох ділянок автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський за 2,27 млрд грн. у рамках спільного з Світовим банком проекту. Роботи мали виконати до вересня 2014 року.

За словами замголови «Укравтодору» Євгенія Бараха, підрядник привіз техніку в Україну, але перевірка з’ясувала, що на об’єкті фактично її працювало значно менше, ніж заявлено.

Держагентство відмовилося платити ПДВ за відсутню техніку, тому фірма шість разів переносила дату введення дороги в експлуатацію, а у квітні 2016 року взагалі заявила про припинення будь-яких робіт і продала техніку.

Згодом стало відомо, що на початку цього року італійську компанію купила фірма «Prime system KZ» (Казахстан) Оріфджана Шадієва і Садира Махмутова.

Зрештою «Укравтодор» у серпні розірвав договір із «Todini Construzioni Generali S.p.A.» через систематичне невиконання робіт і став вимагати від неї 227,31 млн грн. за двома гарантіями. Однак фірма подала на нього до суду, а той у вересні наказав відкликати ці вимоги. До 23 грудня українська сторона мала подати заперечення на заяву позивача і докази на підтвердження своєї позиції. Слухання відбудуться 27 січня 2017 року.

За угодою з «Withers LLP», найдорожче коштують послуги партнера Крістофера Коффіна – 585 фунтів стерлінгів за годину. Також кошторис включає копіювання 1 200 сторінок документів по 20 пенні та переклад 300 сторінок по 1,67 фунта стерлінга.

До справи також залучать англійського адвоката Руперта Д’Круза та українське юридичне ТОВ «Василь Кісіль і Партнери» Василя Кисіля, Олега Альошина та Олега Макарова.

Крім переможця, на запрошення Мінюсту відгукнулася компанія «Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, LLP» із вищою у 20 разів ціною $177 тис.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги, Сервіс, Суди