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Фірма мусить повернути 24 гектари на Азовському побережжі

25 грудня 2016

Суд визнав недійсними угоди Генічеської РДА (Херсонська область) та  щодо оренди 24 га землі на березі Азовського моря.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

Слідство встановило, що в 2007 році голова Херсонської ОДА надав дозвіл  «Енергогазінвестконсалт» на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в Генічеському районі. У відповідь фірма подала проекти про оренду на території Щасливцівської сільради 5 гектарів для розміщення бази відпочину та ще 5 гектарів під розважальний центру. Іншим проектом була передбачена оренда 19 гектарів на території Стрілківської сільради. Тут була запланована база відпочинку, центр обслуговування та яхт-клуб. Обидві сільради межують з Азовським морем.

В 2010 році Херсонська ОДА погодила проекти землеустрою, а Генічеська РДА уклала угоди з «Енергогазівестконсалт» угоди про оренду обох ділянок. Щоправда, в угодах вже не згадувалася оренда 5 га під розміщення бази відпочинку. Таким чином, загальная площа «Енергогазівестконсалт» орендованих земель складала 24 га.

В червні-липні 2016 року прокуратура вивчила документи про передачу державної та комунальної землі в оренду в Генічеському районі Херсонської області. В ході перевірки було виявлено, що ділянки «Енергогазінвестконсалт» були передані без позитивних висновків держекспертизи.

Суд погодився, що проекти землеустрою спірних ділянок не пройшли обов’язкову державну експертизу землевпорядної документації. Тому Херсонська ОДА порушила законодавство, погодивши проекти землеустрою. Відповідно, суд визнав недійсними і договори, які уклала Генічеська РДА і зобов’язав фірму повернути Херсонській ОДА спірні ділянки.

Засновниками ТОВ «Енергогазінвестконсалт» є Олена Смик з Глевахи і столичне ТОВ «Обрій», засновницею якого є та ж Смик. Директором фірми є Смик Сергій Миколайович. Людина з таким же ПІБ очолювала НАК «Украгролізинг» протягом 2006-2008 років.

В  2007 році засновниками «Енергогазінвестконсалт» був Віктор Борисович Мельник та ТОВ «ВМТК Груп» Віри Соловейчук. Але наступного року Смик змінив Мельника в списку власників фірми.

В 2014 році суд визнав незаконним передачу в оренду «Енергогазінвестконсалт» 4,6 га пляжу на Арабатській стрілці в Генічеському районі. Реєстр судових рішень не містить інформації про подачу апеляції. Роком раніше суд забрав в цьому ж районі у фірми 1,5 га пляжу, апеляцію «Енергогазінвестконсалт» програв.

В 2005-2010 роках Херсонську ОДА очолював Борис Сіленков.

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