Залізничників підозрюють у закупівлі м’яса сумнівного походження на мільйон

Поліція підозрює посадових осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Круг А» у розкраданні державних коштів під час закупівель продуктів харчування. Про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпро від 9 грудня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках «Придніпровська залізниця» замовила ТОВ «Круг А» продуктів харчування на загальну суму 2,8 млн грн.

Із замовлених продуктів «Круг А» повинен був поставити залізничникам м’ясну продукцію на загальну суму, яка складає більше 1 млн грн.

Як встановило слідство, «Круг А» є посередником, а не виробником. Фірма купила м’яса на 350 тис грн. у поставника ТОВ «Тріада», якого вказала в тендерній пропозиції. Втім, згідно з документацією, «Круг А» поставив товар «Придніпровській залізниці» вже на 1,3 млн грн. Таким чином, слідчі дійшли висновку, що поставлена продукція має сумнівне походження.

Слідчі СВ Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016040030000618, отримали доступ до документації «Круг А», яка знаходиться в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпро Головного управління ДФС.

Керівником ТОВ ««Круг А» є Інна Сєргєєва, засновниками Євгеній Самойленко та Людмила Самойленко, які також є власниками ТОВ «Агат +» та співвласниками ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Обжора». «Круг А» регулярно виграє торги регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», починаючи з 2008 року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Корупція, МВС, Суди, Укрзалізниця, Харчування