У Великому Любіні за 51 мільйон добудують корпус реабілітаційного центру, приховавши ціни на обладнання

Львівський Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів 19 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «Західбуденергозбереження» завершення будівництва бальнеологічного корпусу за 50,78 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Тендер був оголошений 27 липня, тоді як 1 серпня всі державні замовники остаточно перейшли на систему «Прозорро».

До березня 2017 року мають добудувати бальнеологічний корпус реабілітаційного комплексу на 300 місць по вул. Спортивній у смт. Великий Любінь Городоцького району. У вересні підряд вартістю 1,13 млн грн. на послуги замовника щодо цього об’єкту отримав ФОП Хомин Євгеній Михайлович.

Нинішній підрядник виконає загальнобудівельні та архітектурні роботи, зовнішнє і внутрішнє опорядження, влаштує інженерні мережі, мережі зв’язку, трубопроводи холодної і гарячої сірководневої води та лікувальної грязі, сірководневу свердловину другої групи глибиною 93 м, відкриті спортивні майданчики, трансформаторну підстанцію, озеленить та благоустроїть територію.

У вартість договору також входять меблі, устаткування та медичне обладнання, але їхні ціни не оприлюднено.

Єдиним допущеним конкурентом із вищою на 1% ціною було львівське ТОВ «Будмонтажресурс» Олега Коваля.

Заявка ТОВ «Львівський будівельний холдінг» була на 12% дешевшою. Її відхилили через відсутність копії свідоцтва про реєстрацію медобладнання в Україні, а також оригіналів гарантійного листа та листа від його виробника.

Львівське «Західбуденергозбереження» належить Оресту Михайловичу і Віталію Зеноновичу Гойсакам та Роману Кіндзері. Директором із лютого є Ігор Ставицький.

Фірма входить у корпорацію «Комунальник» разом із ТОВ науково-виробниче об’єднання «Облсількомунгосп» і ТОВ «Компанія «Комунальник».

На місцевих виборах 2015 року Кіндзера йшов у Львівську міськраду від «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

Усього з 2012 року фірма-переможець отримала підрядів на 59,88 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво