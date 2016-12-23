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Суд скасував арешт рахунків фірми, накладений через підозру СБУ у фінансуванні «ДНР»

23 грудня 2016

Суд скасував арешт коштів на банківських рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», яку СБУ підозрює у заволодінні 5,5 млн грн. та фінансуванні терористів з «ДНР». Про це свідчить ухала Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня.

Головне слідче управління СБУ з січня 2016 року веде кримінальне провадження № 22016000000000012 за ознаками ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ст. 191.

За даними слідчих, у 2014-2015 роках невстановлені службові особи ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» (зараз називається ПП «Південьдортех»), виконуючи замовлення служб автомобільних доріг України в регіонах щодо дорожньо-будівельних робіт, придбали продукцію на загальну суму понад 300 млн грн. у низки підприємств, деякі з яких мають ознаки фіктивності.

За інформацією СБУ, частина коштів, отриманих від ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер», передавалась представникам терористичної організації «Донецька народна республіка». За результатами перевірки «Укравтодору» СБУ встановило, що службові особи «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» у змові з службовцями інших підприємств заволоділи понад 5,5 млн грн.

У листопаді за клопотанням слідчих СБУ суд наклав арешт на гроші, які знаходились на банківських рахунках ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер». Після чого представник «БК «Дорлідер» звернувся до суду, аби його скасувати.

Захисник приватної фірми заявив, що не розуміє мети арешту коштів, оскільки у кримінальному провадженні не пред’явлений цивільний позов, а спеціальна конфіскація за звинувачуваними статтями не передбачена. Він також повідомив, що слідство триває майже рік, СБУ провела обшук фірми, вилучивши звітність та комп’ютери, втім поки жодній службовій особі «БК «Дорлідер» не пред’явлена підозра. Це, на думку захисника, дає підстави вважати, що справу було розпочато на замовлення конкурентів у сфері будівництва доріг. Адже робота підприємства була паралізована.

В суді слідчий СБУ Андрій Лєбєдєв повідомив, що потреба в арешті відпала, оскільки не було доведено, що арештовані кошти мають ознаки речового доказу.

Суд звернув увагу, що не отримав доказів виправдання арешту з того часу, коли його було накладено, та констатував відсутність даних, що арештовані гроші є доказом злочину чи підлягають спеціальній конфіскації, тому арешт коштів ТОВ «БК «Дорлідер» у банку «Південний» скасував.

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» зараз зареєстрована на одесита Хачика Амірханяна. Ще до серпня цього року фірма належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. «БК «Дорлідер» регулярно виграє багатомільйонні тендери щодо ремонту та будівництва доріг.

На початку серпня суд надав податківцям доступ до документів  Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради відносно тендеру на минулорічний ремонт дороги по вул. Пушкінській. В 2015 року Департамент уклав угоду з ТОВ «БК «Дорлідер» на ремонт дороги за 4,05 млн грн. Єдиним конкурентом переможця тоді було ПП «Дорлідер». В ході слідства податківці отримали докази антиконкурентних та узгоджених дій цих двох фірм.

Нині власником ПП «Дорлідер», яке змінило назву на ПП «Південьдортех», є Гарнік Погосян. В 2015 році він був керівником цієї фірми, а її власником був житель російської Тюмені Завен Степанян. Заснував ПП «Дорлідер» в 2004 році Араік Амірханян, який пізніше створив і ТОВ «БК «Дорлідер», з засновників якого вийшов в 2011 році.

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