Схеми виводу коштів із «Приватбанку» банкформуванням Коломойського-Боголюбова-Дубілета

Починаючи з січня 2014 року за допомогою кредитних схем із «Приватбанку» вивели за кордон близько $4,27 млрд. Це майже співставно з дефіцитом його капіталу, який «Bloomberg» сьогодні оцінює приблизно у $5,5 млрд.

Найбільша сума в $1,82 млрд була видана у травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам із «приватівським» корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати якійсь британській компанії за певний товар на рахунок у «PrivatBank Cyprus branch». Лише після цього українська фірма укладала угоду з «Приватбанком» про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще непоставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші. Детальніше про схему читайте у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату».

Ще $1,45 млрд було розміщено у січні 2014 року на кореспондентських рахунках у австрійському банку «Winter» ($0,95 млрд) та люксембурзькому банку «East-West United» ($0,50 млрд). У липні 2016 року коштів на рахунках вже не було.Схема виведення грошей з України така: власники українського банку отримують кредит з європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації свого банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кореспондентські рахунки автоматично переходять європейському банку для погашення кредиту. Про це пише Грехем Стек у «BNE».

Також «BNE» повідомляє, що у 2015-2016 роках «Приватбанк» позичив $1,00 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких грала роль у паливному бізнесі Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів зі структур власників «Привату».

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