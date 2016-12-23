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Екс-замдиректора «Укргазвидобування» довів, що МВС переплатило за Mitsubishi оточенню Яценюка чверть мільярда

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Суд скасував арешт рахунків фірми, накладений через підозру СБУ у фінансуванні «ДНР»

22.12.2016

«Центренерго» везе антрацит з Росії через офшор, який СБУ підозрювало у схемах з донецькими бойовиками

Гральна мережа «В мережі» записана на водія нардепа, тісно пов’язаного з заступником Авакова

Партнер власника «Одесагазу» отримав 73 мільйони на ремонт суду

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Схеми виводу коштів із «Приватбанку» банкформуванням Коломойського-Боголюбова-Дубілета

23 грудня 2016

Починаючи з січня 2014 року за допомогою кредитних схем із «Приватбанку» вивели за кордон близько $4,27 млрд. Це майже співставно з дефіцитом його капіталу, який «Bloomberg» сьогодні оцінює приблизно у $5,5 млрд.

  • Найбільша сума в $1,82 млрд була видана у травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам із «приватівським» корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати якійсь британській компанії за певний товар на рахунок у «PrivatBank Cyprus branch». Лише після цього українська фірма укладала угоду з «Приватбанком» про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще непоставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші. Детальніше про схему читайте у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату».
  • Ще $1,45 млрд було розміщено у січні 2014 року на кореспондентських рахунках у австрійському банку «Winter» ($0,95 млрд) та люксембурзькому банку «East-West United» ($0,50 млрд). У липні 2016 року коштів на рахунках вже не було.Схема виведення грошей з України така: власники українського банку отримують кредит з європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації свого банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кореспондентські рахунки автоматично переходять європейському банку для погашення кредиту. Про це  пише Грехем Стек у «BNE».
  • Також «BNE» повідомляє, що у 2015-2016 роках «Приватбанк» позичив $1,00 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких грала роль у паливному бізнесі Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів зі структур власників «Привату».

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