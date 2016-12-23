Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»

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23 грудня 2016

Учасники торгів на ремонт локомотивів ще до тендеру повинні мати укладений договір про контроль якості з філією «Укрзалізниці». Це з’ясували фахівці сайту «Залізниця без корупції».

Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 14 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Квік-2006» капітальний ремонт вузлів локомотивів на 3,69 млн грн. До кінця року відремонтують:

  • турбокомпресор PDH-50V тепловозів серії ЧМЕ3 – 2 шт.
  • турбокомпресор 6ТК тепловозів серії 2ТЕ116 – 10 шт.
  • секцію холодильника тепловозів серії 2ТЕ116 – 80 шт.
  • вілітовий розрядник типу РМВУ-3,3 електровозів серії ВЛ8 – 30 шт.

Заявки ТОВ «Восток-Інвест Плюс» і ТОВ «Дніпропетровський електро-механічний завод» були відповідно на третину і чверть дешевшими, але їх відхилили. Перша фірма не мала обладнання для ремонту РМВУ-3,3 згідно Правил ремонту ЦТ-119, а друга не підтвердила у довідці досвід виконання зазначених в тендерній документації робіт та відповідність відремонтованого обладнання вимогам Правил ремонту ЦТ-0116, ЦТ-119.

Ще однією спільною підставою для відхилення стала відсутність у обох фірм договорів про інспекторський і приймальний контроль продукції, укладених із філією «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут» ПАТ «Українська залізниця».

Переможець «Квік-2006» надав такий договір. Відповідно до нього, «НДКТІ» прийматиме запчастини після ремонту по тарифу 2 672 грн. за кожен день роботи представника інституту.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» Олександра Краєвського зі статутним капіталом 1 тис грн. У бізнес-довідниках Краєвський раніше фігурував як представник «Квік-2006».

Запорізький «Квік-2006» Миколи Олександровича Хіньова неодноразово розігрував тендери з ТОВ «Козак-інвест», яке раніше мало назву «Квік» і належало Олександру Миколайовичу Хіньову. Потім спаринг-партнера переоформили на запорожця Павла Новікова, і нарешті –  на запорожця Юрія Лозового в Одесі.

Усього з 2008 року «Квік-2006» виграв торгів на 35,46 млн грн. – переважно в залізниці.

Фірма фігурувала у двох кримінальних справах: щодо ухиляння від сплати податків на 3,13 млн грн. та щодо завищення цін на портландцемент для Запорізької АЕС.

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