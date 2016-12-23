Екс-замдиректора «Укргазвидобування» довів, що МВС переплатило за Mitsubishi оточенню Яценюка чверть мільярда

Автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV з поставкою з Німеччини в Україну в травні-червні наступного року коштував екс-директору «Укргазвидобування в $43 тис, що на майже на $15 тис менше, ніж за ці авто заплатило Міністерство внутрішніх справ.

Про замовлення автомобіля німецькому дилеру Тамразов написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

За його словами, це авто 2017 року випуску зараз коштує в Німеччині $31 300. Ще $10 700 складе вартість митних платежів, в $800 обійдеться доставка автомобіля до України.

Таким чином, Mitsubishi Outlander PHEV 2017 року з доставкою в Україну обійшлося Тамразову в $42 800.

У свою чергу МВС замовило такі автомобілі ТОВ «Ніко Діамант» по $57 830, виправдовуючи завищену ціну довідкою Торгово-промислової палати.

Таким чином переплата за кожен автомобіль становить $15 030. Враховуючи розмір всієї партії 635 авто загальна переплата становить $9,54 млн (близько 258 млн грн.).

При цьому Тамразов відмічає, що міг купити автомобіль дешевше ще на $3 000, але він має заплатити 10% мита в ЄС та доплатити за колір металік. Для МВС ці трати відсутні. Навпаки, через масштабність партії закупівлі та 100% передоплату міністерство повинно було отримати значні знижки.

Нагадаємо, 14 грудня ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної

Співвласником «Ніко Діамант» через ТОВ КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин, який раніше був бізнес-партнером міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Закупівля автомобілів для поліції була зроблена по переговорній процедурі, технічна документація виписана під конкретного дилера.

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