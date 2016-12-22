Турки за 202 мільйони відремонтують дві розв’язки біля Нивок і Житомирської за таємними цінами

КК «Київавтодор» 19 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» реконструкцію доріг за 202,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня 2017 року мають відремонтувати транспортний вузол на перетині проспекту Перемоги з вулицею Щербакова та під’їзди до шляхопроводу на перетині з проспектом Палладіна.

На заробітну плату піде 5,52 млн грн., тобто майже три відсотки від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано 3,10 млн грн., або півтора відсотка.

Гарантійний строк на покриття та гідроізоляцію проїжджої частини шляхопроводу, основу дорожнього одягу, покриття з асфальтобетону і ФЕМ, бортові камені становить 5 років, на плити і шви шляхопроводу, огородження, люки, решітки – 10 років, на розмітку – півроку.

Замовник не опублікував Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси. Відтак неможливо порівняти з ринковими цінами вартість асфальту та інших матеріалів, які будуть використані для ремонту.

Власниками фірми «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном в Брюховичах.

Торік проти «Онуру» порушили кримінальне провадження за заволодіння бюджетними коштами при реконструкції вулиць у Києві в 2011-2012 роках.

Водночас із 2011 року «Онур» виграв тендерів на 5,27 млрд грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой» з групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. Із 2008 року «Ростдорстрой» виграв торгів на 4,84 млрд грн.

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