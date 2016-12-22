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«Центренерго» везе антрацит з Росії через офшор, який СБУ підозрювало у схемах з донецькими бойовиками

22 грудня 2016

Державна компанія «Центренерго» поновила імпорт антрацитного  вугілля з Росії, новим посередником стала панамська «Datoro Corp».

Про це пише Євген Головатюк у «ЛігаБізнесІнформ».

В жовтні-листопаді поточного року «Центренерго» закупило для Зміївської ТЕЦ 87 тис тонн російського антрациту. Послуги з транспортування надала «РЗД Логістика», а посередником в цій угоді стала маловідома компанія «Datoro Corp» з Панами. Ця фірма була зареєстрована в червні 2014 року, один з її директорів – грек Лазорос Леонідіс. Людина з таким ім’ям до 2016 року володіла майже 20% акцій «Таскомбанка» Сергія Тіпіка. Леонідіс також очолює ще біля 15 офшорних компаній в Панамі та на Кіпрі.

«Datoro Corp» раніше вже світилася в схемах постачання вугілля з ОРДЛО. Минулого року СБУ провели обшуки в рамках кримінального провадження про нелегальний вивіз вугілля з окупованого Донбасу. Тоді в ході обшуків були вилучені документи низки офшорних компаній, в тому числі і «Datoro Corp». Слідство підозрювало групу анонімних людей в організації схеми вивозу на ДП «Вугілля України» та «Центренерго» нелегально видобутого або викраденого з держпідприємств вугілля.

В матеріалах згаданої справи також згадувалися ТОВ «К.С.В. – М», ПАТ «Вуглегірська» та ТОВ «Ллойд Інвест», які контролюють донецьким бізнесменом Владиславом Коняхіним – бізнес-партнером колишнього міністра ПЕК Юрія Продана.

В документах російської митниці виробник вугілля для «Центренерго» не вказаний, але у вересні держпідприємство цікавилося продукцією АТ «Шахтуправління Садкінське», яке входить в «Південну вугільну групу» і видобуває вугілля в Ростовській області. Вартість вугілля для «Центренерго» на кордоні з Росією склала в середньому $60-62. Крім того, в листопаді ДТЕК поставив морем 78,70 тис тонн антрациту з ПАР, якій обійшовся в $67 з врахуванням вартості фрахту.

По схожій схемі «Центренерго» завозило вугілля з Росії в першому кварталі цього року. Тоді в постачанні палива приймали участь відразу декілька посередників – державне «Укрінтеренерго», гонконгська компанія «Cortex Sales Limited» і згадане «РЗД Логістика». Те вугілля нібито було видобуте в ПАР, але в Україну його поставили не через порти, а залізничним транспортом з Росії.

Від «Наших грошей»

В серпні керівником наглядової ради «Центренерго» був призначено Олександр Вiзiр, який на той момент займав посаду в.о. заступника директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальника Управлiння корпоративних прав держави ФДМУ. Візір відомий як помічник народного депутата Ігоря Кононенка («Блок Петра Порошенка»), давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка. На початку тижня Кононенко заявив, що Україна може відмовитися від закупівлі вугілля з окупованого Донбасу, бо склалися сприятливі умови для укладання угод на постачання палива з ПАР та Китаю.

Раніше біглий нардеп Олександр Онищенко стверджував, що платив Кононенку 20% від вартості газу, який його фірма поставляла на «Центренерго».

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