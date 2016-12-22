Партнер власника «Одесагазу» отримав 73 мільйони на ремонт суду

Одеський апеляційний адміністративний суд 19 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «РД-Строй СУ-2» реконструкцію на 73,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 р. мають реконструювати нежитлові будівлі по проспекту Гагаріна, 19-21. Йдеться про П-подібні корпуси та контрольно-пропускний пункт колишнього військового містечка, передані в липні Кабміном у розпорядження Державної судової адміністрації. Вони розміщені на ділянці 5110137500:44:001:0057 площею 2,9225 га, яка поки що має на кадастровій карті цільове призначення «для розміщення та постійної діяльності ЗСУ».

За угодою виконають демонтажні роботи, посилять конструкції та перекриття, влаштують дах, покрівлю, перехід, ґанки, сходи, зовнішнє і внутрішнє оздоблення, інженерні мережі та тепловий пункт, а також благоустроять територію.

Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси не був опублікований, відтак їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 325 тис грн., решті – у наступному році.

На заробітну плату піде 6,68 млн грн., тобто 9% від загальної суми контракту. На прибуток фірми заплановано 2,33 млн грн., або три відсотка.

МП ТОВ «Коро» Христини Леонової та Олега Варварського зі статутним капіталом 700 грн. пропонувало на 38% нижчу ціну. Однак його відхилили через відсутність проекту договору, інформації про характеристики предмета закупівлі, підтвердження атестації працівників з охорони праці та права виконання небезпечних робіт.

Дорожчими конкурентами були ПП «Рост-Ком-БМ» Дмитра Мацака і ТОВ «Вестт» Василя Мітрієва і Тетяни Верієнко.

«РД-Строй СУ-2» зі статутним капіталом 1 102 грн. був зареєстрований у 2012 році в с. Фонтанка під Одесою, але тендер виграв уперше. Керує ним Костянтин Лебзяк, а засновниками є одеський адвокат Михайло Партікевич і ТОВ «Рів’єра Девелопмент» Юрія Герасимова та Дмитра Ковбасюка.

Партікевич – бізнес-партнер Ігоря Згурова, Ігоря Буркінського та президента ПАТ «Одесагаз» Ігоря Учителя.

Ковбасюк у 2015 році пройшов у Лиманську (Комінтернівську) райраду Одеської області за списком «Відродження». Від цієї ж партії Учитель пройшов у депутати Одеської облради, де раніше представляв Партію регіонів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Суди