Оточення Деркача розіграло 3 мільйони «Укрексимбанку» на рекламу в ефірі «Ери»

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 15 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Телерадіокомпанія «Ера» інформаційних послуг на 2,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2017 року мають створити і розмістити:

10 різнотематичних відео-сюжетів по 20 хв. у форматі «Гість у студії» – о 6:00-8:40 у ранковій інформаційній програмі «Ера бізнесу» по 116 тис грн.

10 різнотематичних відео-сюжетів по 20 хв. у форматі «Гість у студії» – о 23:00-00:10 у програмі «Ера бізнесу. Підсумки» по 131 тис грн.

10 різнотематичних аудіо-сюжетів по 40 хв. у форматі «Гість у студії» – о 13:00-14:00 у програмі «На слуху» по 51 тис грн.

За угодою, фірма має надати виступ як мінімум одному представнику банку в ефірі кожної з цих трьох програм.

«ТРК «Ера» належить Володимиру Мельнику, Тетяні Приходько, ПП «Терокс» дружини позафракційного нардепа Андрія Деркача Оксани Терехової, ТОВ «Українська незалежна інформаційна агенція «Республіка». Керує телерадіокомпанією Ігор Лоташевський.

У свою чергу «Республіку» записано на ТОВ «Науково-дослідницький центр інвестицій», власниками якого є помічник Деркача Антон Сімоненко і кіпрська фірма «Тревелсон Системз Лтд».

Сам Андрій Деркач є почесним президентом медіа-холдингу «Ера-Медіа» у складі радіо «Ера» та однойменного телеканалу, що транслюється на Першому національному вранці та близько опівночі.

Єдиним конкурентом на торгах було ПП «Фонд розвитку інформаційного простору» з вищою на 0,6% ціною. Фонд є співзасновником ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера» і належить ТОВ «Інформаційний центр залучення інвестицій», заснованому Сімоненком та іншим кіпрським офшором «Скотвей Асошіейтс Лтд».

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