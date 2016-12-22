Оточення Деркача розіграло 3 мільйони «Укрексимбанку» на рекламу в ефірі «Ери»

22 грудня 2016
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 15 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Телерадіокомпанія «Ера» інформаційних послуг на 2,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До липня 2017 року мають створити і розмістити:
За угодою, фірма має надати виступ як мінімум одному представнику банку в ефірі кожної з цих трьох програм.
«ТРК «Ера» належить Володимиру Мельнику, Тетяні Приходько, ПП «Терокс» дружини позафракційного нардепа Андрія Деркача Оксани Терехової, ТОВ «Українська незалежна інформаційна агенція «Республіка». Керує телерадіокомпанією Ігор Лоташевський.
У свою чергу «Республіку» записано на ТОВ «Науково-дослідницький центр інвестицій», власниками якого є помічник Деркача Антон Сімоненко і кіпрська фірма «Тревелсон Системз Лтд».
Сам Андрій Деркач є почесним президентом медіа-холдингу «Ера-Медіа» у складі радіо «Ера» та однойменного телеканалу, що транслюється на Першому національному вранці та близько опівночі.
Єдиним конкурентом на торгах було ПП «Фонд розвитку інформаційного простору» з вищою на 0,6% ціною. Фонд є співзасновником ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера» і належить ТОВ «Інформаційний центр залучення інвестицій», заснованому Сімоненком та іншим кіпрським офшором «Скотвей Асошіейтс Лтд».