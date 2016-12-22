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Гриневич провела через уряд передачу в оренду «тарілки» на Либідській

22 грудня 2016

Кабмін дав доручення Фонду державного майна підготувати і провести конкурс з передачі в  оренду будинку по вул. Антоновича 180 на столичній Либідській площі у Києві в обмін на інвестиції орендаря в створення «Музею науки».

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 21 вересня.

antonovycha-180

З пропозицією створення науково-освітнього проекту на базі держвласності, яка перебуває нині на балансі ДУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», виступила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За її словами, зараз висотна будівля по Антоновича,180 не має системи теплозабезпечення і не експлуатується.

Тому міністр запропонувала здати два будинки (літери А і В) в оренду в обмін на те, що орендар відновить там систему опалення, проведе капітальний ремонт екстер’єру та косметичний ремонт в середині приміщень. Також орендар повинен зробити сучасний конференц-зад в «тарілці».

За словами Гриневич, також в будівлі буде створено науково-освітній простір (Музей науки) за зразком варшавського центру науки «Коперник». Для цього віддадуть 3-й поверх.

За розрахунками Міносвіти, потенційний орендар має витратити на ці роботи 100-150 млн грн. Загалом буде реконструювано 10,4 тис кв м, з яких інвестор отримає в оренду 6 тис кв м. У тому числі майже 4 тис кв м в самій багатоповерхівці, виробничу будівлю за цією ж адресою та дві адміністративні будівлі поряд.

В той же час, комерційні оголошення пропонують офіс в схожій будівлі на Либідські площі за ціною 300 грн./ кв м. Таким чином, орендарі будівлі міносвіти повинні були б сплатити в місяць за орендовані площі біля 1,5 млн грн в місяць. Таким чином, повернути обіцяні інвестиції, якщо вони взагалі будуть зроблені, можна за 5-8 років.

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