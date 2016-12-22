Гральна мережа «В мережі» записана на водія нардепа, тісно пов’язаного з заступником Авакова

Одна з найбільших в країні мережа незаконних гральних клубів «В мережі» оформлена на екс-працівника МВС та водія нардепа – сусіда заступника міністра МВС. Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В Україні гральний бізнес формально заборонений з 2009 року. За дотриманням цієї заборони має слідкувати міністерство внутрішніх справ.

Ще в 2014 році міністр Арсен Аваков через Facebook обіцяв закрити всі нелегальні гральні клуби та погрожував за їх існування персональною відповідальністю керівникам обласних управлінь МВС. З того часу гральних закладів в Україні побільшало.

Рік тому в найкращих центральних місцях у всіх великих містах України одно моментно з’явилися сотні гральних точок «В мережі». Це мережа слот-машин – гральних автоматів, але офіційно вона називається інтернет-клуби.

Як і інші гральні мережі, «В мережі» працює за принципом франшизи. Кожен окремий клуб може належати окремому власнику, але всі вони платять за вивіску, яка захищає їх від проблем. Перший крок – погодження адреси з власником гральної мережі, другий – укладання договору суборенди. Власник грального закладу купує сервер, вартість якого біля тисячі доларів. Також купується два-три десятка комп’ютерів, на яких запускають ігрову програму.

Загалом, на відкриття грального клубу потрібно $15-20 тис. ще потрібен спеціалізований касовий комп’ютер, яки йтакож купується у власника франчайзера.

На початку грудня цього року в МВС знову анонсували початок нової операції проти гральних закладів, але все закінчилось тим, що власники клубів «В мережі» провели ребрендинг. Тепер ці заклади називаються «Онлайн».

Раніше власником «В мережі» була однойменна ТОВка, засновником якої вказаний Сергій Приліпко. Донедавна він був співробітником спецпідрозділу МВС «Кобра», прописаний у міліцейському гуртожитку в Києві. Окрім гральних клубів на нього оформлені охоронні компанії «Гарант сервіс 2016» та «Українське бюро охоронної безпеки». Нині чоловік мешкає з родиною у невеличкій квартирі у Василькові. Та за словами сусідів і дружини – працює водієм.

У березні поточного року поліція виписала Приліпко штраф за порушення правил дорожнього руху. У цей час екс-міліціонер керував мерседесом, зареєстрованим на колишнього нардепа-«регіонала» Володимира Продивуса, повя’заного із колишнім заступником Авакова Сергієм Чеботарем.

Маєток сім’ї Чеботарів під Києвом зведений компанією «Мостобуд» Продивуса. Поруч будинок, нині записаний на помічницю Продивуса – Вікторію Яворську. Її рідна сестра Аліна є співзасновницею компанії «Будмосткомплект», яка зареєстрована в офісі ПАТ «Мостобуд» Продивуса. Водночас Аліна Яворська – співзасновниця транспортної компанії «А.Т.Н», разом із зятем Сергія Чеботаря.

Нагадаємо, Сергій Чеботар є фігурантом оборудки за участю сина Авакова, Олександра, щодо закупівлі МВС рюкзаків по завищеній ціні. На відео, знятим СБУ прихованою камерою у кабінеті Чеботаря, заступник міністра веде переговори із сином Авакова про поставку МВС великої партії рюкзаків, і ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити.

Раніше в мережі було оприлюднено відео, на якому людина, дуже схожа на сина міністра Авакова, грає в підпільному казино.

Після зміни вивіски гральної мережі змінився і її власник – ним стало ТОВ «Глобал систем», зареєстроване за однією адресою з попередницею. Це кімната в адмінкорпусі старої будівлі на околиці Києва. Зараз фірму за цією адресою не знайти. ТОВ «Глобал Систем», зареєстровану за однією адресою із ТОВ «В мережі». Співзасновник фірми – Олександр Фомін також, разом із Сергієм Приліпко є співзасновником ТОВ «Гарант сервіс 2006».

Журналісти програми відвідали один із клубів «В мережі» і викликали поліцію, але та виявились не в змозі ані закрити гральний заклад, ані зупинити його діяльність, ані навіть вилучити техніку.

Від «Наших грошей»

Також в МВС працює ще одна близька до Продивуса людина – це перший заступник директора Головного сервісного центру МВС України Сергій Гончаров. Раніше він був радником Продивуса в «Мостобуді». Сервісні центри МВС займаються видачею водійських посвідчень, транспортних номерних знаків та реєстрацією авто.

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