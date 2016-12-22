Батька Мураєва підозрюють у завищенні цін на опалення виборцям «оппоблоківця» на 4 мільйони

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Пам хаус», ТОВ «Альтеп», КП Харківської районної ради «Комуненерго», відділу освіти Зміївської РДА, КП «Зміїв тепло» та Зміївської міської ради у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі опалення за завищеними цінами. Про це свідчить низка ухвал Київського районного суду м. Харкова від 13 грудня.

За даними слідства, на початку 2016 року КП «Комуненерго» замовило ТОВ «Пам хаус» тверде паливо на 4,50 млн грн., а ТОВ «Альтеп» переробку альтернативного палива в теплову енергію на 5,5 млн грн. Комунальники заплатили фірмам усю суму.

Слідчі встановили, що закупівлі перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії, а вартість отриманої 1 ГКал перевищує вартість 1 ГКал при опаленні природнім газом. За висновками правоохоронців, виготовлення теплової енергії завищено на 4,18 млн грн.

За інформацією поліції, службові особи «Пам хаус» перерахували кошти, отримані від комунального підприємства, фірмам ТОВ «Грейтоп ТЗ» та ТОВ «Новини 24» з ознаками фіктивності.

Слідство також встановило, що упродовж 2016 року КП «Зміїв тепло», КП «Теплових мереж Харківського району» Харківської РДА, КП ХРР «Комуненерго», Зміївська міська рада, відділ освіти Зміївської РДА, Бірківська сільська рада Зміївського району, замовили ТОВ «Альтеп» та ТОВ «Пам Хаус» постачання паливних матеріалів, пари, гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам. Щодо цих замовлень, то в матеріалах справи не вказано суму укладених угод та вартість завищення замовлених послуг.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016220000001046 від 30.09.2016, звернулися то суду з клопотанням надати доступ до документів, укладених між замовниками послуг та ТОВ «Пам хаус» і ТОВ «Альтеп». Суд задовольнив клопотання. Раніше правоохоронцям надали доступ до документів відносно фінансових взаємовідносин між «Пам хаус», «Альтеп» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Засновниками ТОВ «Альтеп» є батько народного депутата України від «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва Володимир та ТОВ «Хендлік технік», яке записане на австрійця Пауля Торстена. В 2010 році Мураєв-молодший став головою Зміївської райдержадміністрації Харківської області. В 2012 та 2014 роках був обраний до Верховної ради України за одномандатним округом. Він включає в себе Зміївський і Харківський райони, в яких в останні роки «Альтеп» регулярно отримує підряди на опалення.

Раніше співвласником «Альтепу» був Костянтин Пивоваров, довірена особа екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова. Після Майдану Азаров переписав на Пивоварова свою австрійську компанію «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», будинок у Відні та вілли в Сардинії.

ТОВ «Пам хаус» зареєстроване на вже згадане ТОВ «Хендлік технік» та депутата Харківської облради Дениса Кришталя, який став депутатом по рідному для Мураєва Зміївському району від «Опозиційного блоку».

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