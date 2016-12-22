Черкаський суддя-хабарник, який два місяці був в зоні АТО, отримав 5 років умовно

Суд визнав колишнього суддю Придніпровського районного суду м. Черкаси Андрія Бурлаку винним в отриманні хабара і призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади. Про це свідчить вирок Олександрівського райсуду Кіровоградської області від 13 грудня.

Восени 2012 року суддя Бурлака отримав до розгляду справу про викрадення металу з приватного підприємства. У листопаді до нього підійшов знайомий матері підозрюваного, який просив призначити обвинуваченому максимально м’яке покарання. Суддя погодився, висунувши вимогу дачі йому $1 тис хабара (на той час – 7993 грн).

Надалі через кілька тижнів суддя запропонував знайомому матері обвинуваченого знову зустрітися, і висунув вимогу дати йому ще $1 тис хабара – вже за виправдувальний вирок. На цьому етапі до справи підключилися правоохоронні органи, які затримали суддю після отримання другого хабара.

Суддя вину визнав повністю. Суд, враховуючи щиросердне каяття Бурлаки, позитивну характеристику за місцем проживання, наявність на утриманні трьох малолітніх дітей і матері-пенсіонерки, а також військову службу за призовом в зоні АТО в період з 13.06.2014 по 29.08.2014 (нагороджений медаллю «За військову службу Україні»), призначив екс-судді 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком на 3 роки, а також позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки. При цьому суд звільнив Бурлаку від покарання у вигляді конфіскації майна.

Андрій Бурлака у лютому 2013 року був відсторонений від посади судді на два місяці. Через рік, у лютому 2014-го, Вища рада юстиції рекомендувала звільнити суддю Придніпровського райсуду м. Черкаси Андрія Бурлаку за результатами перевірки, яка виявила, що він призначив занадто м’яке покарання (5 років умовно) особі, яка вчинила розпусні дії щодо 6-річної дитини. Згодом апеляційна інстанція скасувала цей вирок, призначивши злочинцю 5 років позбавлення волі.

18 квітня 2014 року указом президента Бурлака був звільнений з посади судді у зв’язку з порушенням присяги.

Зараз Бурлака працює приватним підприємцем.

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