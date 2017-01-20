НОВИНИ

20.01.2017

Завгоспи Парубія розпиляли 16 мільйонів на дешевих фанкойлах для парламентських офісів

Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та російських труб на 189 мільйонів

Поліція підозрює Міноборони у розтраті 600 тисяч на ремонті техніки фірмою з єдиним працівником

Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Чехи Путіна отримали ще $1,9 мільйона «Енергоатома» на дослідження (зарплати і кошториси)

Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Із вересня «Ощадбанк» відписав «Датагруп» Яресько 59 мільйонів на зв’язок

У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Як нібито хворий суддя бігом тікав від журналістки і її питань про хабар (відео)

Керівник Державіаслужби пробачив Коломойському борг у $4 000 000 за порадою юриста МАУ

Екс-президенту «City Commerce Bank» повідомили про підозру і арештували його землю та зброю

Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

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ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Як нагріти Раду на 4 мільйони

20 січня 2017

Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим». Далі...

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Як нібито хворий суддя бігом тікав від журналістки і її питань про хабар (відео)
19 січня 2017

  Керівник Державіаслужби пробачив Коломойському борг у $4 000 000 за порадою юриста МАУ
19 січня 2017

  Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську
16 січня 2017

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами
18 січня 2017

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 січня 2017

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству
11 січня 2017

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі
05 січня 2017

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 грудня 2016

Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу
28 грудня 2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
27 грудня 2016

Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського
27 грудня 2016

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

17 січня 2017

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 січня 2017

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016

Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

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«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 січня 2017

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.01.2017

Тернопіль Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Запоріжжя Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Тернопіль Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Запоріжжя Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Львів У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Запоріжжя Поліція перевіряє як Запорізька АЕС переплатила 2 мільйони оточенню екс-очільника «Енергоатому»

Київ «Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

Київ Судді-хабарнику Петрику домашній арешт замінили зобов’язанням з’являтися в суд

18.01.2017

Львів Козявкін дере з бюджету 900 гривень за добу проживання дитини в його клініці та 2 500 гривень за свій патентований метод

Суми Голову виборчої комісії, який отримав від підприємця 90% відкату за ненадані послуги, не посадили в тюрму

Київщина Бучанська міськрада незаконно передала гектар землі під забудову фірмі, пов’язаній з мером міста – НАБУ

Дніпро Комбінат Дробота замовив «прокладці» Журила-Дробота газу на 109 мільйонів

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