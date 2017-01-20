НОВИНИ

01.02.2017

Гройсман дає постраждалим на Майдані 113 мільйонів компенсації

Топ-5 тендерів на GPS-моніторинг

Метрополітен Кернеса за 4 мільйони орендував модульні топкові вдвічі дорожче, ніж міг купити

Павлоградські чиновники заплатили 4 мільйони за каналізаційну станцію, яку підрядник не реконструював

Ремонт фонтанів на Майдані з світомузикою обійдеться в 33 мільйони – у 8 разів дорожче, ніж при Попову

Угорці розіграли 68 мільйонів «Укртрансгазу» на софт «балансуючого ринку газу»

Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Армія замовила екс-директору Януковича газу на 28 мільйонів майже за ціною «Нафтогазу»

Аваков допоміг призначити ставленика Ложкіна першим заступником Омеляна

31.01.2017

Родич-адвокат Єжеля з «порошенківського» «Антонова» зриває суд по біглому міністру

Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на реконструкції сміттєзвалища фігурантом карних справ

Покровські комунальники перерахувала підприємцю 2 мільйони за непоставлені автобуси

Донецькі медики без торгів дають заму Черновецького 59 мільйонів на патентоване GPS-стеження за швидкими

Міноборони не змогло відсудити у фірми путінського депутата склади в центрі Києва

«Ощадбанк» замовив партнеру Дзекона обладнання і софту ще на 211 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Як нагріти Раду на 4 мільйони

20 Січня 2017

Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 Січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 Грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї
27 Січня 2017

  Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара
26 Січня 2017

  Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір
22 Січня 2017

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину
01 Лютого 2017

Суддя Вищого спецсуду приховав елітний будинок та каплицю за схемою довгобуда
30 Січня 2017

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)
27 Січня 2017

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції
27 Січня 2017

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка
26 Січня 2017

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами
18 Січня 2017

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 Січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 Січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 Січня 2017

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству
11 Січня 2017

Топ-5 тендерів на GPS-моніторинг

01 Лютого 2017

Краматорські медики витратять безумні гроші на GPS-моніторинг та патентовану бухгалтерську програму. Далі...

Безумна ціна навчання безробітних у Києві

31 Січня 2017

Кошти, які держава виділяє на навчання безробітних через столичний центр зайнятості у рази перевищують ціни на навчання звичайних людей у вузах. Навіть КНУ Шевченка і «Могилянка» коштують дешевше. Далі...

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

17 Січня 2017

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

01.02.2017

Харків Метрополітен Кернеса за 4 мільйони орендував модульні топкові вдвічі дорожче, ніж міг купити

Дніпро Павлоградські чиновники заплатили 4 мільйони за каналізаційну станцію, яку підрядник не реконструював

Київ Ремонт фонтанів на Майдані з світомузикою обійдеться в 33 мільйони – у 8 разів дорожче, ніж при Попову

Рівне Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Житомир Армія замовила екс-директору Януковича газу на 28 мільйонів майже за ціною «Нафтогазу»

31.01.2017

Черкаси Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на реконструкції сміттєзвалища фігурантом карних справ

Донецьк Покровські комунальники перерахувала підприємцю 2 мільйони за непоставлені автобуси

Донецьк Донецькі медики без торгів дають заму Черновецького 59 мільйонів на патентоване GPS-стеження за швидкими

Київ Міноборони не змогло відсудити у фірми путінського депутата склади в центрі Києва

Черкаси Водоканал перерахував 27 мільйонів за не реконструйовані колектори у Золотоноші підозрюваній у розкраданні фірмі

Київ Безумна ціна навчання безробітних у Києві

30.01.2017

Донецьк Оточення Близнюка виграло у Мішалова 54 мільйони на спорткомплекс у Краматорську

Одеса Скандальний одеський прокурор Гольбарт поновився на посаді

Львів Близька до начальника військової академії фірма чотири роки монопольно обігріває вуз

Черкаси Комунальників Жашкова підозрюють у розтраті 3 мільйонів на заміні водопроводів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ