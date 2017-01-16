НОВИНИ

16.01.2017

Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

«Карпатигаз» через суд змусили «Укргазвидобування» повернути їм місячні обсяги видобутого газу та нафти

Заводи «регіонала» і харків’ян поділили 96 мільйонів на коштовні плити для «Укргазвидобування»

Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Джуринський продав «Ощадбанку» інкасаторських броньовиків ще на 49 мільйонів

Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

Українські солдати під російським артикулом

12 грудня 2016

Офіційні поставки товарів з Росії породили в Міністерстві оборони монополіста на військові намети. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську
16 січня 2017

  Гральна мережа «В мережі» записана на водія нардепа, тісно пов’язаного з заступником Авакова
22 грудня 2016

  Суддя записав на родичку розкішний будинок, побудований в забороненій зоні Дніпра
21 грудня 2016

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 січня 2017

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству
11 січня 2017

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі
05 січня 2017

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 грудня 2016

Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу
28 грудня 2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
27 грудня 2016

Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського
27 грудня 2016

Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»
23 грудня 2016

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 січня 2017

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016

Далі...

Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

26 грудня 2016

В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку. Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.01.2017

Київ Суддя ВАСУ вимагає у держави службову квартиру за три мільйона, хоча у матері є дві квартири на Печерську

Донецьк Український виробник через АМКУ зарубав дискримінаційну закупівлю імпортного обладнання для водоканалу

Луганськ Оточення сина екс-мера окупованої Ясинуватої розіграло 12 мільйонів на конвеєри для шахтарів

Київ Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму

Одеса Одеські чиновника втричі завищили ціну ремонту тротуару у фірми боксера Труханова

Київ Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави два острови під Києвом, отримав 4 роки

15.01.2017

Запоріжжя Нечужі фірми отримали 14 мільйонів на харчі для школярів Енергодару

Дніпро Мерія Дніпра роздала 100 мільйонів на утримання доріг

Житомир Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Донецьк Комунальники Маріуполя відписали Фомиченкам 92 мільйони за газ

Херсон Суд арештував рахунки фіктивної фірми, у якої херсонські чиновники замовили ремонтів на 2,5 мільйони

13.01.2017

Київ Сепаратист Клінчаєв перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

Одеса Поліція взялася за причал у Рені, через який група Курченка возила нафтопродукти

Київ Суд наклав повторний арешт на готівку чоловіка, що хотів дати $30 тисяч хабара слідчому ГПУ

Київ Фірма «регіонала» вперше після Майдану виграла тендер у Києві – 69 мільйонів на каналізацію Шулявки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ