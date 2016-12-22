22 грудня 2016
Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...
12 грудня 2016
Офіційні поставки товарів з Росії породили в Міністерстві оборони монополіста на військові намети. Далі...
05 грудня 2016
Чиновники обласних центрів витратили 300 мільйонів на комуналку через систему «Прозорро» і 700 мільйонів – без будь-яких конкурсів. Далі...
06 січня 2017
Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...
26 грудня 2016
В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку. Далі...
Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016
Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016
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