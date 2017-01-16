16 січня 2017
Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...
22 грудня 2016
Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...
12 грудня 2016
Офіційні поставки товарів з Росії породили в Міністерстві оборони монополіста на військові намети. Далі...
06 січня 2017
Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...
26 грудня 2016
В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку. Далі...
Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016
Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016
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