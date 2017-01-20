НОВИНИ

26.01.2017

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка

«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Генпрокуратура підозрює ДПЗКУ у виведенні 300 мільйонів на фіктивні фірми в 2015-2016 роках

Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара

Юриста, через фірми якого вивели 80 мільйонів «Повітряного експресу», залишили в СІЗО

25.01.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника

«Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

У Гройсмана планують значно збільшити передоплату за транспорт «порошенківців» та інших

Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

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ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

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Як нагріти Раду на 4 мільйони

20 Січня 2017

Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 Січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 Грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара
26 Січня 2017

  Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір
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  Як нібито хворий суддя бігом тікав від журналістки і її питань про хабар (відео)
19 Січня 2017

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка
26 Січня 2017

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами
18 Січня 2017

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 Січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 Січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 Січня 2017

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству
11 Січня 2017

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі
05 Січня 2017

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 Грудня 2016

Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу
28 Грудня 2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
27 Грудня 2016

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

17 Січня 2017

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 Січня 2017

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 Грудня 2016

Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

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Почему журналисту нельзя искать #перемог
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НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

25.01.2017

Полтава «Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Миколаїв Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

Донецьк Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

Житомир Слідчі взагалі не знайшли проект заповідника за 2 мільйони, на розробці якого підозрювали крадіжку мільйона

Дніпро «Укропівець» отримає від Філатова ще 55 мільйонів на дороги Дніпра

24.01.2017

Дніпро «СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

Дніпро Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

Харків Освітяни Харківщини купили у «аваківця» газ на 18% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Київ Центр зайнятості злив 4 мільйони на навчання безробітних дорожче, ніж коштує освіта у Могилянці

Луцьк Поліція підозрює, що підлеглі Насалика допомагають держпідприємству його радника відмити поставку з ОРДЛО

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