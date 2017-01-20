20 Січня 2017
Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...
16 Січня 2017
Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...
22 Грудня 2016
Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...
17 Січня 2017
Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...
06 Січня 2017
Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...
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