20 Січня 2017
Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...
16 Січня 2017
Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...
Порошенко з бізнес-партнерами працюють на газі Злочевського
04 Лютого 2017
01 Лютого 2017
Краматорські медики витратять безумні гроші на GPS-моніторинг та патентовану бухгалтерську програму. Далі...
31 Січня 2017
Кошти, які держава виділяє на навчання безробітних через столичний центр зайнятості у рази перевищують ціни на навчання звичайних людей у вузах. Навіть КНУ Шевченка і «Могилянка» коштують дешевше. Далі...
17 Січня 2017
Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...
Livejournal