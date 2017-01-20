НОВИНИ

29.01.2017

Поліція перевіряє, звідки у посередника взялася деревина, яку він продав «Львіввугіллю» за 2 мільйони

У грудні Держрибагентство придбало позашляховиків на 7 мільйонів

Сім’я екс-комунальника виграла 100 мільйонів на дороги Кам’янського

«Приватівці» розіграли 27 мільйонів на паливо для обленерго Григоришина

27.01.2017

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)

Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї

Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Залізниця за 3 мільйони купила коштовні запчастини у фігуранта справи про коштовні тендери «Укрзалізничпостача»

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою

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ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

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Як нагріти Раду на 4 мільйони

20 Січня 2017

Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 Січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 Грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

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  Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї
27 Січня 2017

  Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара
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  Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір
22 Січня 2017

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)
27 Січня 2017

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції
27 Січня 2017

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка
26 Січня 2017

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами
18 Січня 2017

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 Січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 Січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 Січня 2017

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству
11 Січня 2017

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі
05 Січня 2017

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 Грудня 2016

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

17 Січня 2017

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 Січня 2017

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 Грудня 2016

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НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.01.2017

Львів Поліція перевіряє, звідки у посередника взялася деревина, яку він продав «Львіввугіллю» за 2 мільйони

Дніпро Сім’я екс-комунальника виграла 100 мільйонів на дороги Кам’янського

Чернігів «Приватівці» розіграли 27 мільйонів на паливо для обленерго Григоришина

27.01.2017

Київ Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)

Дніпро Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Київ Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Суми Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

Харків «Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

Житомир У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запоріжжя Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Черкаси Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

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