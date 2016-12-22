НОВИНИ

06.01.2017

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

«Укртранснафта» за 7 мільйонів купила канадських тепловізорів на третину дорожче від закордонної ціни

04.01.2017

Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

31.12.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

30.12.2016

«Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Залізниця замовила Тигіпку вагонів-платформ на 44 мільйони

ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

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ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Кобольд у Вільногірську

22 грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

Українські солдати під російським артикулом

12 грудня 2016

Офіційні поставки товарів з Росії породили в Міністерстві оборони монополіста на військові намети. Далі...

Регіони між крапельками «Prozorro» (додано)

05 грудня 2016

Чиновники обласних центрів витратили 300 мільйонів на комуналку через систему «Прозорро» і 700 мільйонів – без будь-яких конкурсів. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Гральна мережа «В мережі» записана на водія нардепа, тісно пов’язаного з заступником Авакова
22 грудня 2016

  Суддя записав на родичку розкішний будинок, побудований в забороненій зоні Дніпра
21 грудня 2016

  Фірма Пасенюка та Гонтарєвої заробила на крадених держоблігаціях, про оборудку з якими могла знати
16 грудня 2016

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі
05 січня 2017

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 грудня 2016

Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу
28 грудня 2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
27 грудня 2016

Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського
27 грудня 2016

Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»
23 грудня 2016

«Центренерго» везе антрацит з Росії через офшор, який СБУ підозрювало у схемах з донецькими бойовиками
22 грудня 2016

У Кернеса віддають новим кооперативам 17 гектарів в лугопарку не зважаючи на Генпрокуратуру
21 грудня 2016

Підрядник комунальників злив фіктивним фірмам майже всі 8 мільйонів, отримані за демонтаж МАФів
20 грудня 2016

Голова Петропавлівської Борщагівки забезпечив себе та дочок землею в столиці
19 грудня 2016

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 січня 2017

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей». Далі...

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016

Далі...

Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

26 грудня 2016

В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку. Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

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НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

Київ Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Київ Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Запоріжжя ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

Київ НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Житомир Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Донецьк «Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

29.12.2016

Полтава Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

Київ «Прокладці» зі статутником 375 гривень докинули 94 мільйони на «Охматдит» і дозволили 100% авансу

Дніпро Із березня партнерські фірми підняли ціну хімії для дніпровських водників на 10%

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