НОВИНИ

03.02.2017

У Холодницького змушують НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили «ВОГу» 115 мільйонів за дизпаливо (документи)

«Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Напередодні арешту Журила СхідГЗК за 32 мільйони купив вапно у виробника, знизивши ціну на чверть

Директор «Укргіденерго» вчетверо піднімає собі зарплату до 200 тисяч, а простим робітникам – знижує

Апеляція повторно розглядає докази у справі Лантвойта, який вже рік сидить у СІЗО

Люксові авто за цінами брухту в деклараціях суддів, прокурорів, Ложкіна, Тарути…

ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

«Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

02.02.2017

Ключового фігуранта «справи Онищенка» залишили в СІЗО до квітня

Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам

Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом

«Енергоатом» замовив американські мобільні генератори за 45 мільйонів у турецько-української фірми

Директор «Держгідрографії» хоче собі зарплату 185 тисяч та витрачати півмільйона на службові таксі

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ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Як нагріти Раду на 4 мільйони

20 Січня 2017

Під орудою помічника Парубія відбувся тендер на ремонт опалення в парламентських офісах. Чверть з 16 мільйонів пішло на заміну «хорошого» «поганим» (додано). Далі...

Бетонні аргументи «Укргазвидобування»

16 Січня 2017

Історія про те, як «Укргазвидобування» витрачає 96 мільйонів на бетонні плити по завищеним цінам тільки тому, що так купувати швидше. Далі...

Кобольд у Вільногірську

22 Грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Люксові авто за цінами брухту в деклараціях суддів, прокурорів, Ложкіна, Тарути…
03 Лютого 2017

  Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом
02 Лютого 2017

  Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї
27 Січня 2017

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам
02 Лютого 2017

Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину
01 Лютого 2017

Суддя Вищого спецсуду приховав елітний будинок та каплицю за схемою довгобуда
30 Січня 2017

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)
27 Січня 2017

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції
27 Січня 2017

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка
26 Січня 2017

Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами
18 Січня 2017

Родина судді Вищого госпсуду володіє сімома квартирами в Києві і двома в Криму
16 Січня 2017

Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі
12 Січня 2017

ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів
12 Січня 2017

Топ-5 тендерів на GPS-моніторинг

01 Лютого 2017

Краматорські медики витратять безумні гроші на GPS-моніторинг та патентовану бухгалтерську програму. Далі...

Безумна ціна навчання безробітних у Києві

31 Січня 2017

Кошти, які держава виділяє на навчання безробітних через столичний центр зайнятості у рази перевищують ціни на навчання звичайних людей у вузах. Навіть КНУ Шевченка і «Могилянка» коштують дешевше. Далі...

«Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»

17 Січня 2017

Спаринг-партнер «януковичевців» виявився найбільшим постачальником будь-чого державного шахтоуправління. Далі...

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

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НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.02.2017

Львів «Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Суми Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Харків Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Київ ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

Одеса «Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

02.02.2017

Дніпро Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам

Київ Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом

Одеса Директор «Держгідрографії» хоче собі зарплату 185 тисяч та витрачати півмільйона на службові таксі

Запоріжжя Замначальника СІЗО отримав 5 років в’язниці за 60 тисяч хабара, передані у відрі з-під фарби

01.02.2017

Харків Метрополітен Кернеса за 4 мільйони орендував модульні топкові вдвічі дорожче, ніж міг купити

Дніпро Павлоградські чиновники заплатили 4 мільйони за каналізаційну станцію, яку підрядник не реконструював

Київ Ремонт фонтанів на Майдані з світомузикою обійдеться в 33 мільйони – у 8 разів дорожче, ніж при Попову

Рівне Фірма помічника замголови адміністрації Порошенка судиться за 6 тисяч гектарів для видобутку бурштину

Житомир Армія замовила екс-директору Януковича газу на 28 мільйонів майже за ціною «Нафтогазу»

31.01.2017

Черкаси Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на реконструкції сміттєзвалища фігурантом карних справ

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