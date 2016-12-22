НОВИНИ

31.12.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

30.12.2016

«Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Залізниця замовила Тигіпку вагонів-платформ на 44 мільйони

ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

«Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

Аваков і Mitsubishi трохи зменшили ціни на поліцейські гібриди – переплатять «всього» 115 мільйонів

29.12.2016

Чистий прибуток «ОГХК» Журила зменшився на чверть

Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

«Укргазвидобування» дало дилеру росіян 189 мільйонів, викинувши дешевих румунів за паперові документи

НАБУ підозрює службовців «Укрпошти» у переплаті луганчанам 5 мільйонів за шини

«Прокладці» зі статутником 375 гривень докинули 94 мільйони на «Охматдит» і дозволили 100% авансу

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ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

НАШІ СТАТТІ

Кобольд у Вільногірську

22 грудня 2016

Не зважаючи на кримінальне провадження НАБУ, у експортних схемах ОГХК Журила збереглась австрійська «прокладка» і з’явилась нова. Далі...

Українські солдати під російським артикулом

12 грудня 2016

Офіційні поставки товарів з Росії породили в Міністерстві оборони монополіста на військові намети. Далі...

Регіони між крапельками «Prozorro» (додано)

05 грудня 2016

Чиновники обласних центрів витратили 300 мільйонів на комуналку через систему «Прозорро» і 700 мільйонів – без будь-яких конкурсів. Далі...

НАШІ ГРОШІ.TV ХІТ-ПАРАД

 

  Гральна мережа «В мережі» записана на водія нардепа, тісно пов’язаного з заступником Авакова
22 грудня 2016

  Суддя записав на родичку розкішний будинок, побудований в забороненій зоні Дніпра
21 грудня 2016

  Фірма Пасенюка та Гонтарєвої заробила на крадених держоблігаціях, про оборудку з якими могла знати
16 грудня 2016

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень
30 грудня 2016

Митники Насірова отримують по долару з кожної тони розмитненого автогазу
28 грудня 2016

Україна під виглядом європейського газу отримує паливо «Газпрому»
27 грудня 2016

Звинувачений в замаху на банкіра «понятійно» зайняв офіс Юри Єнакіївського
27 грудня 2016

Щоб позмагатися за ремонт локомотивів, фірма повинна оплатити послуги інспектора «Укрзалізниці»
23 грудня 2016

«Центренерго» везе антрацит з Росії через офшор, який СБУ підозрювало у схемах з донецькими бойовиками
22 грудня 2016

У Кернеса віддають новим кооперативам 17 гектарів в лугопарку не зважаючи на Генпрокуратуру
21 грудня 2016

Підрядник комунальників злив фіктивним фірмам майже всі 8 мільйонів, отримані за демонтаж МАФів
20 грудня 2016

Голова Петропавлівської Борщагівки забезпечив себе та дочок землею в столиці
19 грудня 2016

Гройсман продав своїй дружині нерухомості на 8 мільйонів
16 грудня 2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016

Далі...

Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА

26 грудня 2016

В 2015 році правоохоронці відкрили купу справ по тендерній корупції у Харківській ОДА, яку тоді очолював Ігор Райнін. Але не довели жодної справи до вироку. Далі...

Схеми виводу коштів із «Приватбанку» банкформуванням Коломойського-Боголюбова-Дубілета

23 грудня 2016

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У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 

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НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Київ Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Запоріжжя ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

Київ НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Житомир Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Донецьк «Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

29.12.2016

Полтава Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

Київ «Прокладці» зі статутником 375 гривень докинули 94 мільйони на «Охматдит» і дозволили 100% авансу

Дніпро Із березня партнерські фірми підняли ціну хімії для дніпровських водників на 10%

Дніпро Оточення Олійника купило неякісні труби для водогону, отримавши 4 мільйони авансу від Дніпропетровської ОДА

28.12.2016

Харків Харківська ОДА відписала ще 19 мільйонів на сміттєвий полігон, карна справа щодо якого заглухла рік тому

Полтава Оточення Авакова по відпрацьованій схемі без аукціонів отримало чотири родовища газу на Полтавщині

Київ Комунальники Кличка купили комп’ютерного обладнання на 9 мільйонів, утричі переплативши за кабелі

27.12.2016

Одеса Справу щодо Переломи і Щурікова відправляють в суд, де всього два судді і неможливо сформувати колегію

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